Został skazany za jazdę po pijenemu. Dziś rozprawa apelacyjna starosty płockiego Katarzyna Piórkowska 12.03.2025 08:59 Dziś przed Sądem Okręgowym w Płocku odbędzie się rozprawa apelacyjna starosty płockiego. Sylwester Z. został skazany w sądzie pierwszej instancji za jazdę samochodem po pijanemu.

Sąd Okręgowy w Płocku (autor: Wistula, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Dziś przed Sądem Okręgowym w Płocku rozprawa apelacyjna starosty płockiego. Urzędnik został skazany w sądzie pierwszej instancji za jazdę samochodem po pijanemu.

Sylwester Z. został zatrzymany 6 kwietnia 2023 r. w Nowym Gulczewie na drodze krajowej nr 62, po zgłoszeniu dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku o kierowcy pojazdu, który może być pod wpływem alkoholu. Badania, które przeprowadzone kilkakrotnie, wykazało m.in. ponad 2,5 promila. Nieprawomocny wyrok wobec Sylwestra Z. zapadł przed płockim Sądem Rejonowym 11 czerwca 2024 r.

Jak przekazał w czwartek prezes płockiego Sądu Okręgowego Mariusz Królikowski, w sprawie zostały złożone tam „dwie apelacje przez dwóch obrońców oskarżonego” – pierwsza wpłynęła w lipcu, a druga we wrześniu 2024 r. i została uzupełniona w październiku 2024 r. Apelacje te dotyczą całości wyroku.

Sędzia Królikowski podał jednocześnie, że termin rozprawy apelacyjnej w sprawie Sylwestra Z. został wyznaczony na 12 marca.

Wyrok dla starosty płockiego

Proces starosty płockiego toczył się przed tamtejszym sądem rejonowym od lutego do czerwca 2024 r. Prokuratura domagała się kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 10 tys. zł świadczenia pieniężnego i 4 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Obrona wnioskowała o karę grzywny. Ostatecznie sąd skazał Sylwestra Z. na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 1 rok, 8 tys. zł świadczenia pieniężnego i zakaz prowadzenia pojazdów przez 4 lata.

Wydając wyrok, sąd uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, iż starosta płocki w dniu zatrzymania, kierując samochodem służbowym, był w stanie nietrzeźwości. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że sam oskarżony nie kwestionował okoliczności, w jakich został zatrzymany i przyznał się do winy.

– Nie był kierowcą bezpiecznym. Powodował znaczne zagrożenie w ruchu – podkreślała sędzia Ewa Zeidler-Ochocka, uzasadniając wyrok wobec Sylwestra Z.

Wskazywała przy tym, że za okoliczności łagodzące należy uznać dotychczasową niekaralność oskarżonego oraz wyrażoną przez niego skruchę, natomiast za okoliczności obciążające znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił oraz to, że do doszło do niego na ruchliwej drodze o stosunkowo dużym natężeniu ruchu pojazdów, a kierując wykonywał, według relacji świadka, niebezpieczne manewry: przyspieszał, zwalniał i „łapał pobocze”.

Tuż po ogłoszeniu wyroku obrona starosty płockiego zapowiedziała apelację. Wcześniej, podczas mów końcowych, jeden z adwokatów przypominał, że Sylwester Z. w ostatnich wyborach samorządowych zdobył ponad 2,3 tys. głosów, ubiegając się o mandat radnego powiatowego i podnosił, iż tym samym „w jakiś sposób rozliczył się ze społeczeństwem”.

Obrona wskazywała również na wątpliwości dowodowe, w tym wyniki badań na zawartość alkoholu po zatrzymaniu, przypominając, że pierwsze z nich – „najbliższe czasowo tego, gdy oskarżony kierował autem” – dało wynik 0,9 promila. Jak podkreślał jeden z obrońców, „dolegliwość kary nie może przekraczać stopnia winy”.

W tym przypadku, według niego, doszło do występku i wobec tego, argumentował, pozbawienie wolności nawet w zawieszeniu to kara nieadekwatna do popełnionego czynu.

Kim jest starosta płocki?

Sylwester Z. ma 40 lat. Po raz pierwszy na starostę płockiego został wybrany w 2021 r. – stanowisko objął po tragicznie zmarłym poprzedniku, 38-letnim staroście Mariuszu Bieńku, który utonął w Wiśle. Wcześniej, od 2014 r., był wójtem gminy Radzanowo w powiecie płockim. W ostatnich wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. zdobył mandat radnego powiatu płockiego z koalicyjnej listy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe. Następnie został ponownie wybrany na starostę płockiego.

W maju 2023 r. po tym, jak Prokuratura Rejonowa w Płocku przedstawiła Sylwestrowi Z. zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, rada tamtejszego powiatu odrzuciła wniosek o jego odwołanie z funkcji starosty. Przeciwko odwołaniu, o co wnioskowali radni PiS, opowiedzieli się wtedy radni PSL. Na wcześniejszej sesji rady powiatu, Sylwester Z., przepraszając „za zaistniałą sytuację”, zapewniał, że „poniesie pełne konsekwencje swojego czynu”.