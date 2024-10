Ostatni świadek ws. napadu na konwojenta w Płocku nie stawił się w sądzie. Będzie kolejna rozprawa Katarzyna Piórkowska 03.10.2024 12:11 Nie doszło do przesłuchania ostatniego świadka w procesie o napad na konwojenta w Płocku. Żona jednego z oskarżonych Anna J. nie stawiła się na rozprawie. Sąd wyznaczył kolejny termin na 30 października. Na ławie oskarżonych zasiadają Andrzej J. i Wojciech W. Do napadu doszło w grudniu 2021 roku na ulicy Kutnowskiej w Płocku. Oskarżonym grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Rozprawa ws. napadu na konwojenta w Płocku przełożona (autor: RDC)

Na 30 października została zaplanowana wideokonferencja, w czasie której sąd ma przesłuchać Annę J. — żonę jednego z oskarżonych w procesie o napad na konwojenta w Płocku. Dziś kobieta nie stawiła się na rozprawie. To ostatni świadek, który ma być przesłuchany w procesie.

Na ławie oskarżonych zasiadają Andrzej J. i Wojciech W. oskarżeni o napad na konwojenta i kradzież 2 mln. 800 tys. zł. Oskarżonym grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Mieli ukraść prawie 3 mln zł

W sprawie napadu oskarżone są dwie osoby - Andrzej J. i Wojciech W. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu ponad rok temu.

- Zarzucono im, że działając wspólnie i w porozumieniu oraz przy współudziale innych, nieustalonych dotychczas osób, dokonali napadu rabunkowego na konwojenta przy użyciu gazu i paralizatora, po czym zabrali w celu przywłaszczenia przewożone przez niego pieniądze z utargów w kwocie ponad 2 mln 800 tys. zł - mówiła Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku.





Do rozboju doszło wieczorem 20 grudnia 2021 roku na terenie jednej z firm kurierskich w Płocku. Sprawcy zaatakowali konwojenta, który przenosił do samochodu zabezpieczoną gotówkę. Po napadzie napastnicy szybko oddali się dostawczym renault, który kilka ulic dalej porzucili i spalili.

Planowany napad

Aktualnie śledztwo dotyczące rozboju prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku, która przejęła sprawę z tamtejszej Prokuratury Rejonowej. Działania związane z wykryciem sprawców napadu na konwojenta prowadzili razem policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Płocku i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

- Krok po kroku policjanci ustalali przebieg zdarzenia i namierzali podejrzanych o dokonanie napadu i kradzieży ponad 2 mln zł. Sprawcy, jak się okazało, długo i skrupulatnie przygotowywali się do planowanego napadu na konwojenta. Determinacja płockich policjantów i szeroko prowadzona przez nich praca operacyjna, doprowadziła do ustalenia i zatrzymania podejrzewanych o udział w rozboju. We wtorkowe popołudnie funkcjonariusze na terenie Płocka zatrzymali 46 i 58-latka - przekazała w marcu ubiegłego roku rzeczniczka płockiej policji.

Pomógł pies szukający pieniędzy

Jak podkreśliła, w trakcie przeszukania domu młodszego z zatrzymanych, Adso - pies wyszkolony do wyszukiwania walut - pod przewodnictwem funkcjonariusza z Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego, odnalazł ukrywaną pod drewnianą podłogą torbę z kilkuset tysiącami złotych.

Podejrzewani o udział w rozboju trafili do policyjnego aresztu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Płocku zarzut rozboju. Prokuratura wystąpiła z wnioskami do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do jednego z wniosków i zastosował areszt wobec 46-letniego płocczanina - zaznaczyła podkom.

Dotąd odnaleziono tylko część łupu. Oskarżonym grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Czytaj też: Kopali leżącego na ziemi nastolatka. Policja wszczęła postępowanie