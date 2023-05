13 lat od powodzi pod Płockiem. 23 maja 2010 roku Wisła przerwała wał w Świniarach Agnieszka Pazdecka-Maruszak 23.05.2023 18:14 W jednej chwili mieszkańcy kilkunastu podpłockich nadwiślańskich miejscowości w gminach Gabin i Słubice stracili dorobek swojego życia. Wylała Wisła. Dziś w Swiniarach w 13 rocznice tych wydarzeń przy kapliczce upamiętniającej przerwanie wału złożone zostały kwiaty , odbyło się też uroczyste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa.

- To była ogromna tragedia - mówi starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz. - Dokładnie 13 lat temu doszło do tej jednej z największych tragedii w powiecie płockim. To właśnie 23 maja doszło do przerwania wałów w Świniarach. Zalanych zostało ponad 4 tysiące ha po lewobrzeżnej stronie powiatu, a ponad 1,5 tys. osób musiało opuścić swoje domy - dodaje.

Jako pierwsi na miejsce przybyli strażacy i WOPR-owcy.

- To był przerażający widok - wspomina Piort Lisocki, wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. - Pierwsze dwa dni to było tak naprawdę ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, to był głównie transport ludzi z domów, które zostały zalane w miejsca bezpieczne. Kolejnych dniach były działania dotyczące ratowania dobytku, zwierząt, wyposażenia - dodaje.

Przez 13 lat wały zostały naprawione i wzmocnione, jednak Wisła nie jest systematycznie pogłębiana. To zdaniem władz samorządowych powiatu płockiego i mieszkańców stwarza ogromne zagrożenie dla gmin Słubice i Gąbin.

Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak/AA