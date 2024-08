Legia sięgnęła po zawodnika Manchesteru Utd. T. Sokołowski: To duże zaskoczenie Mikołaj Cichocki 22.08.2024 16:07 Legia Warszawa dopięła kolejny transfer. Tym razem Wojskowi postawili na młodego zawodnika Manchesteru United. Maxi Oyedele to 19-letni piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Urodził się w 2004 roku w Manchesterze. Jest synem Polki i Nigeryjczyka.

Maxi Oyedele nowym zawodnikiem Legii Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Maxi Oyedele został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. 19-letni pomocnik urodził się 7 listopada 2004 roku i grał do tej pory w Manchesterze Utd. Jego matka jest Polką, dlatego Oyedele występował także w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Maxi Oyedele zagra w koszulce Legii Warszawa!



Młodzieżowy reprezentant Polski i były zawodnik Manchesteru United podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa ✍️



Transfer Wojskowych ocenił ekspert sportowy Polskiego Radia RDC i legenda Legii Warszawa Tomasz Sokołowski.

– Jeżeli ktoś jest wychowankiem i przechodzi wszystkie szczeble w takim klubie jak Manchester, to jest to duże zaskoczenie. Legia na pewno już go obserwowała i teraz zobaczymy tak naprawdę, czy jego talent, jego umiejętności na ile będę przydatne tutaj w Legii Warszawa – skomentował

Zawodnik pożegnał się już ze swoim dotychczasowym klubem w mediach społecznościowych.

19-latek może szybko zadebiutować w barwach stołecznego klubu z racji kontuzji Juergena Celhaki.

