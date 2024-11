Ekspert mówi, kto może zastąpić Roberta Lewandowskiego. Padły dwa nazwiska Miłosz Kuter 12.11.2024 14:11 Typowe „dziewiątki” w kadrze Biało-Czerwonych to Adam Buksa i Krzysztof Piątek – ekspert sportowy Polskiego Radia RDC Tomasz Sokołowski przewiduje, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w meczach Ligi Narodów.

Robert Lewandowski (autor: Juan Herrero/PAP/EPA)

Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Porto przed meczami z Portugalią i Szkocją. Biało-Czerwoni będą przygotowywać się do tych spotkań bez Roberta Lewandowskiego, który z powodu kontuzji pleców nie przyleci do Portugalii.

Jak zauważa ekspert „Magazynu sportowego” RDC i były reprezentant Tomasz Sokołowski, Michał Probierz ma kilka opcji do wyboru.

– Pod względem takiej typowej „dziewiątki” to mogą być Buksa i Piątek. Jeżeli mielibyśmy ich porównywać, to nie jest to rozmiar butów, w które chcieliby wejść. To też pokazuje, jakim piłkarzem jest Robert, a my nie mamy takiego następcy – mówi Sokołowski.

Mecz z Portugalią w Porto odbędzie się w piątek 16 listopada, a spotkanie ze Szkocją trzy dni później na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W tabeli grupy A1 prowadzi Portugalia z 10 punktami. Druga jest Chorwacja z siedmioma, a trzecia Polska z czterema. Szkocja ma tylko jeden punkt.

