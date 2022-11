Polska vs. Argentyna. Tomasz Sokołowski dla RDC: nie koncentrujmy się tylko na Messim! RDC 30.11.2022 17:19 Jak wygrać z Argentyną? Przed dzisiejszym meczem Polaków na mundialu w Katarze, Tomasz Sokołowski - były reprezentant Polski, a dziś ekspert Radia dla Ciebie - odpowiada na kluczowe pytania przed pojedynkiem o awans z grupy C.

Polska reprezentacja przed meczem z Argentyną (autor: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT)

- Nie koncentrujmy się tylko na Messim - mówi przed meczem Polska-Argentyna Tomasz Sokołowski. - Polacy nie mogą skupiać się tylko na jednym zawodniku czy najlepszym piłkarzu świata, czyli Messim, bo też i oprócz Messiego są inni zawodnicy, którzy mają umiejętności. Jeśli skupimy się tylko na Messim, inni zawodnicy będą mieli łatwiej - wyjaśnia.

Nie można jednak zlekceważyć najlepszego piłkarza na świecie.

- Messi nie jest zawodnikiem, który tylko w jednej przestrzeni boiska się porusza. On po prostu jest wszędobylski. I tam gdzie on jest, Ci zawodnicy, którzy są w jego strefie boiska muszą być czujni. Miejmy nadzieje, że ci zawodnicy, których desygnuje trener Czesław Michniewicz sprostają wyzwaniu - dodaje Sokołowski.





Do awansu wystarczy naszej drużynie remis. Zdaniem Tomasza Sokołowskiego, by to osiągnąć, musimy atakować.

- Na pewno nie możemy się skupić tylko na defensywie. Mieć swoje atuty po odbiorze piłki, bo potrafimy grać z kontry, potrafimy bronić i tylko teraz jest kwestia żebyśmy potrafili z jednej, z dwóch, może z kilku sytuacji, które uda nam się stworzyć, zdobyć bramkę - tłumaczy ekspert.





Skład poznamy co najmniej godzinę przed meczem. Mecz Polska - Argentyna już o 20:00.

Czytaj też: Mundial w Katarze. To będzie mecz o wyjście z grupy i starcie dwóch wielkich piłkarzy. Dziś Polska zmierzy się z Argentyną