„To nie jest mecz o honor, to mecz pożegnania”. Dziś ostatnie stracie Polaków na Euro RDC 25.06.2024 13:56 Meczem z Francją reprezentacja Polski żegna się dziś z mistrzostwami Europy. Biało-Czerwoni, jako pierwsza drużyna turnieju, już po drugim spotkaniu straciła szanse na awans z grupy. — Od wielu lat gramy mecz o honor, czy też ostatni mecz. To jest mecz pożegnania — stwierdził w „Magazynie Sportowym RDC” dziennikarz Janusz Basałaj. Początek piłkarskiego spotkania o godz. 18:00. Dwie godziny wcześniej „Strefa Euro” na antenie RDC.

Polscy piłkarze kończą występ w turnieju, rywalem wicemistrz świata (autor: PAP/Leszek Szymański)

Polscy piłkarze wtorkowym meczem z Francją, aktualnym wicemistrzem świata, pożegnają się z Euro 2024. Bez względu na wynik na pewno zajmą ostatnie miejsce w grupie D, a „Trójkolorowi” walczą o pierwszą lokatę.

Porażki z Holandią 1:2 oraz z Austrią 1:3 sprawiły, że Biało-Czerwoni już po dwóch kolejkach stracili szansę awansu do 1/8 finału. Natomiast Francja, która pokonała Austrię po samobójczym golu rywali 1:0 i zremisowała z „Pomarańczowymi” 0:0, jest obecnie druga. Walczy o pierwsze miejsce, co w teorii zapewni łatwiejszego rywala w 1/8 finału.

Posłuchaj audycji | Magazyn Sportowy | "Od 10 lat duet Zieliński-Lewandowski nie wypala" | Mecz o honor Polska - Francja #euro2024 #frapol

O dzisiejszym piłkarskim spotkaniu rozmawiali w goście Łukasza Starowieyskiego i Przemysława Paczkowskiego w „Magazynie Sportowym RDC”.

Zdaniem byłego reprezentanta Polski Marcina Burkhardta, to będzie ciężki mecz.

— Ja powiem tak: do boju Polsko! Uważam, że to będzie ciężki mecz, bo Francuzi będą walczyć o pierwsze miejsce w grupie. Bardzo trudne wyzwanie, ale wyniku bym się nie obawiał, bo nie mamy nic do stracenia i musimy w tym trudnym meczu sprawdzić zawodników, którzy dadzą radę — mówił Burkhardt.

Dziennikarz sportowy Janusz Basałaj uważa, że to wcale nie jest mecz o honor.

— Od wielu lat gramy mecz o honor, czy też ostatni mecz, jak bym powiedział, że to jest mecz pożegnania — stwierdził Basałaj.

Mecz z Francją rozpocznie się o 18:00. A już o 16:00 na antenie Radia RDC program Strefa Euro.

Sportowe emocje w Radiu dla Ciebie! Poczuj atmosferę piłkarskiego święta. Poznaj ciekawostki na temat drużyn występujących na mistrzostwach Europy w Niemczech, opinie ekspertów, przeżywaj razem z nami emocje w trakcie meczów. Na audycję zaprasza Marek Wiernik, eksperci i dziennikarze Radia dla Ciebie.

Przed meczem z Francją

Trener Michał Probierz tradycyjnie nie ujawnił przed meczem składu, ale już w niedzielę zdradził jedną istotną informację. W bramce nie wystąpi podstawowy dotychczas golkiper Wojciech Szczęsny. Zastąpi go Łukasz Skorupski lub Marcin Bułka.

Zabraknie również, ale z powodu kontuzji, Tarasa Romanczuka. — Pozostali zawodnicy są do naszej dyspozycji — powiedział Probierz.

Rywalizacji z Francją nie może doczekać się już Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony przyznał, że z związku z kontuzją uda przeżywał tutaj ciężkie chwile. Z Holandią w ogóle nie zagrał, a z Austrią od 60. minuty.

— Na ile minut gry będę gotowy we wtorek? Nastawiam się na to, że jestem gotowy od początku i dam radę wytrzymać 90 minut, ale nie powiem, że tak będzie na 100 procent — przyznał kapitan reprezentacji.

Wiadomo już, że z kadry po turnieju odejdzie Kamil Grosicki. 36-letni zawodnik ogłosił to w poniedziałek na treningu w Hanowerze, przed odjazdem do Dortmundu.

Nikła szansa na strzelenie gola?

W ekipie Francji tematem numer jeden jest zdrowie Kyliana Mbappe. Jeden z najlepszych piłkarzy świata złamał nos w meczu z Austrią, pauzował z Holandią, a od kilku dni trenuje w masce.

„Trójkolorowi” w trzech ostatnich spotkaniach, licząc z towarzyskim przed Euro, nie strzelili gola. Jedyną bramkę na koncie mają po wspomnianym samobójczym trafieniu Austriaków (Maximilian Woeber).

Bezpośrednio po meczu w Dortmundzie reprezentacja Polski pojedzie autokarem do Kolonii, skąd wyleci ok. 23.20 do Warszawy. Na pokładzie samolotu mają być wszyscy zawodnicy, wraz ze sztabem i władzami PZPN.

Wtorkowe spotkanie poprowadzi Włoch Marco Guida. O tej samej porze Austria (3 pkt) zmierzy się w Berlinie z liderem Holandią (4 pkt) w meczu, który będzie miał duży wpływ na końcową tabelę w grupie D.

Natomiast na godz. 21.00 zaplanowano dwa spotkania w grupie C. Prowadząca w tabeli z dorobkiem 4 pkt Anglia zagra w Kolonii ze Słowenią (2 pkt), a Dania (2 pkt) zmierzy się w Monachium z ostatnią Serbią (1 pkt).

Czytaj też: Druga porażka Biało-Czerwonych na Euro. Przegrali z Austrią 1:3