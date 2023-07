Kobiety w piłce nożnej. Daria Sokołowska: Od zawsze umiałam kopnąć piłkę

Ma dopiero 20 lat, a już zdobyła Puchar Polski, zagrała w Lidze Mistrzyń i zadebiutowała w reprezentacji Polski do lat 23. Daria Sokołowska to córka Tomasza, byłego reprezentanta Polski i współprowadzącego Magazyn Sportowy RDC. – Mam wrażenie, że od zawsze umiałam kopać. Tata to pewnie, jak jeszcze byłam w kołysce, rzucał mi piłkę – mówiła w Radiu dla Ciebie.