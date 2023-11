Miał być hit, wyszedł kit. W pojedynku Legia Warszawa-Lech Poznań nie padł ani jeden gol Łukasz Starowieyski 13.11.2023 21:59 W niedzielnym szlagierowym spotkaniu 15. kolejki Ekstraklasy Legia podejmowała Lecha Poznań. W pojedynku nie padł ani jeden gol. Jak mówił w Magazynie Sportowym RDC Maciej Śliwowski były napastnik Legii – hitu nie było.

Na ten mecz kibice od dawna ostrzyli sobie zęby. Klasyk Legia-Lech, od takiego zestawienia wszyscy oczekują dużo. Jednak – szybko o nim zapomnimy – mówiła w Magazynie Sportowym RDC Daria Kabała-Malarz, dziennikarka Canal plus.

– To był taki mecz, o którym bardzo szybko zapomnimy, zapamiętamy go tylko z wyniku i z tych marnych statystyk, więc jest to dla mnie zawód – mówiła Kabała-Malarz.

Oba zespoły przede wszystkim pilnowały swojej bramki – komentował na antenie RDC, Tomasz Sokołowski, były legionista – pragmatyzm trenerów, którzy przede wszystkim nie chcieli stracić czyli przegrać tego spotkania to chyba było widać. Tych sytuacji było jak na lekarstwo.

Efekt zaledwie po dwa celne strzały na bramkę i zero bramek. Na plus można postawić tylko gre obronną.

Po 15 kolejkach ekstraklasy Legia jest 6 i traci 5 punktów do trzeciego Lecha i aż 9 punktów do lidera Śląska Wrocław. Dziś swój mecz zagra inna mazowiecka drużyna Radomiak, która w Chorzowie zmierzy się z Ruchem.

