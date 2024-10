Liga Narodów na Stadionie Narodowym. Dziś mecz Polska – Portugalia Miłosz Kuter 12.10.2024 09:58 Biało Czerwoni zmierzą się z Portugalią. Dzisiejszy mecz na Stadionie Narodowym rozegrany zostanie w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Do tej pory podopieczni Michała Probierza mają na swoim koncie zwycięstwo i porażkę. Jak mówił w Polskim Radiu RDC były reprezentant Polski Maciej Żurawski – „przeciwnicy będą skupiali się na zatrzymaniu Roberta Lewandowskiego”.

Liga Narodów na Stadionie Narodowym. Dziś mecz Polska – Portugalia (autor: PAP)

Dziś kadra Michała Probierza w ramach rozgrywek Ligi Narodów zmierzy się z 8. drużyną świata w rankingu Fifa. O spotkaniu Polska - Portugalia rozmawialiśmy w „Magazynie Sportowym RDC”.

Były reprezentant Polski Maciej Żurawski uważa, że przeciwnicy będą skupiali się na zatrzymaniu Roberta Lewandowskiego. – To otwiera nowe możliwości dla reszty zespołu – uważa były piłkarz.

– Robert Lewandowski jest w doskonałej dyspozycji. Myślę, że to jest takie pole do popisu też innych piłkarzy bo Portugalczycy zdają sobie z tego sprawę, że tego Roberta Lewandowskiego trzeba będzie trochę otoczyć większą opieką. I to jest teraz właśnie dla tych innych piłkarzy, którzy będą gdzieś wokół Roberta w naszej drużynie funkcjonować, żeby oni wzięli trochę więcej odpowiedzialności na siebie za zdobywanie bramy. – mówi Żurawski.

– Biało Czerwoni nie są faworytem tego spotkania, trzeba będzie zostawić serce na boisku – mówi ekspert sportowy RDC Tomasz Sokołowski.

– Tu bardziej będziemy musieli biegać za piłką, chcemy być odważni, chcemy być agresywni w odbiorze i później te dwa, trzy podania wymienić, bo to, że oni mają takich zawodników, to nie znaczy, że oni w defensywie są mocni, bo jeszcze nikt ich nie sprawił tak naprawdę. Tylko jest kwestia, czy my będziemy w stanie tę piłkę odebrać im. – mówił Sokołowski.

Mimo, że to Portugalczycy podejdą do tego spotkania w roli faworytów, kibice nie tracą nadziei.

Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Dotychczas w Lidze Narodów Polacy wygrali w pierwszym spotkaniu ze Szkotami ale przegrali z reprezentacją Chorwacji. Rewanż z Chorwatami na Stadionie Narodowym już we wtorek.

