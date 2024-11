Legia kontra Widzew, czyli święto ligowego futbolu. Transmisja meczu w niedzielę w RDC Bartłomiej Sobczyk 02.11.2024 17:13 Rywalizacja Legii z Widzewem to zawsze piłkarskie święto, bez względu na okoliczności. Tym razem obie drużyny zmierzą się w niedzielę w Warszawie w 14. kolejce ekstraklasy. Były piłkarz Legii Warszawa, teraz obrońca Widzewa Mateusz Żyro przyznał w rozmowie z RDC, że będzie to okazja do stworzenia nowej historii. Mecz będziemy transmitować w Polskim Radiu RDC.

Legia kontra Widzew, czyli święto ligowego futbolu. Transmisja meczu w niedzielę w RDC (autor: Legia Warszawa/X)

Widzew szykuje się do meczu z Legią w 14. kolejce ekstraklasy. To spotkanie w niedzielę na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Czeka na nie Mateusz Żyro, były piłkarz Legii Warszawa, teraz obrońca Widzewa.

– Oczywiście w Legii spędziłem kawał czasu, więc pewnie ten sentyment jest trochę większy. Jednak też bardzo długo czekamy na zwycięstwo na stadionie Legii, więc będziemy mieli okazję, żeby tworzyć nową historię, zapisać się na kartach historii – mówi Żyro.

– Nie porzucimy swoje tożsamości w Meczu z Legią. Zagramy to co prezentujemy w najlepszym wydaniu – zapowiada trener Widzewa Daniel Myśliwiec.

– Jedziemy do mocnej strony drużyny, jedziemy na mocny teren, ale to nie znaczy, że my będziemy szukać tam, powiedzmy, odejścia od swojej tożsamości tylko po to, żeby może zaskoczyć przeciwnika. My nie jedziemy tam zaskoczyć nikogo, my jedziemy po prostu zagrać tak, jak my byśmy chcieli – mówi Myśliwiec.

Ostatnie ligowe spotkania obu drużyn w ubiegłym sezonie zakończyły się najpierw zwycięstwem Legii 3:1, a drugi Widzewem 1:0.

W Polskim Radiu RDC będziemy transmitować dla Państwa to spotkanie. Skomentują je Tomasz Sokołowski oraz Przemysław Paczkowski. Początek sportowych zmagań o godzinie 20:15.

