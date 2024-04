Przyszli po siostrę, w ręce policji wpadł brat. 23-latek z zarzutami za narkotyki

Policja przyszła po siostrę, do aresztu trafił jednak jej brat. Do takiej sytuacji doszło w gminie Piaseczno. 23-latek nie spodziewał się, że w mieszkaniu, w którym ma znaczną ilość narkotyków, pojawią się policjanci, poszukujący jego siostry do odbycia kary. Finalnie to mężczyzna trafił do aresztu.