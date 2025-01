ZAKOCHAJ SIĘ W KAMIENICY NA NOWO RDC 30.01.2025 13:37 Świętować Walentynki tylko przez jeden dzień? W Kamienicy będziemy celebrować miłość już od 12 lutego, a miłosny nastrój będzie unosić się w powietrzu przez cały miesiąc. Przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji, które sprawią, że Wasze serca zabiją szybciej i mocniej. Z tej okazji teatralne zakamarki zamienią się w romantyczny labirynt, skrywający niespodzianki dla zakochanych.

Zakochaj się w Kamienicy (autor: mat. prasowe)

List w butelce

Czy Ty również podkochiwałaś/eś się kiedyś w gwieździe kina, telewizji lub teatru? Być może Twoje serce skradł urzekający głos Michała Meyera lub marzyłaś, aby być pełna uroku i temperamentu jak Joanna Liszowska? Obudź swoją wrażliwość i spełnij młodzieńcze pragnienie. Wyślij walentynkę do aktora/aktorki, którego/którą podziwiasz, szanujesz lub skrycie wielbisz, na pewno trafi do adresata. Pamiętaj tylko, aby sprawdzić czy Twoja Walentynka jest w zespole Kamienicy. I daj się porwać miłosnemu uniesieniu, na świecie są bowiem co najmniej dwie rzeczy, które nigdy nie powinny się kończyć – miłość i tusz w drukarce…

Walentynki możecie wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek, które pojawią się na terenie teatru, kawiarni i tramwaju w terminie 3-16 lutego. Wasze miłosne listy przekażemy aktorom i być może niektórzy z nich zechcą je odczytać.

Przepis na randkę idealną

Jak zachwycić ukochaną osobę i sprawić, aby podczas tegorocznego święta zakochanych poczuła się naprawdę wyjątkowo? Mamy dla Was przepis na randkę idealną, nieważne czy to z mężem, chłopakiem, siostrą, a może przyjaciółką. Najważniejsze, aby dobrać odpowiednie składniki. Wystarczy: odrobina słodyczy, którą znajdziecie w finezyjnych deserach i aromatycznej kawie serwowanych w kawiarni aktorskiej Przystanek Kamienica; szczypta romantyczności, ukryta w secesyjnych, pełnych historii wnętrzach i w specjalnie przygotowanych z okazji święta zakochanych, strefach selfie oraz zdrowa porcja humoru, ukryta w naszych komediowych spektaklach, serwowanych w tygodniu walentynkowym:

12 lutego (ŚR), godz. 19:00 „Niespodzianka”, wystąpią: Andżelika Piechowiak, Elżbieta Jarosik, Sambor Czarnota, Bogdan Kalus, Krystian Kukułka w apetycznej komedii pełnej kryminalnych zwrotów akcji i licznych niespodzianek.

13 lutego (CZ), godz. 19:00 „Upiór w kuchni”, wystąpią: Maria Pakulnis, Andżelika Piechowiak, Sławomir Orzechowski, Marcin Troński, Sebastian Konrad, Władysław Grzywna, Maciej Wierzbicki, Marcin Stępniak w upiornym dreszczowcu zabarwionym aromatem humoru i matczynej miłości.

14 lutego (PT), godz. 17:00 i 20:00 „Rodzin@ w sieci”, wystąpią: Izabela Dąbrowska, Karolina Charkiewicz, Olga Sarzyńska, Małgorzata Rożniatowska/Ewa Ziętek, Michał Czernecki, Marcin Stępniak w pobudzającej zmysły słodko-gorzkiej komedii o rodzinnych relacjach.

15 lutego (SB), godz. 16:00 i 19:30 „Rodzin@ w sieci”, wystąpią: Izabela Dąbrowska, Karolina Charkiewicz, Olga Sarzyńska, Małgorzata Rożniatowska/Ewa Ziętek, Michał Czernecki, Marcin Stępniak.

16 lutego (ND), godz. 18:30 „Kobieta, która ugotowała męża”, wystąpią: Dorota Chotecka, Marta Chodorowska, Jacek Lenartowicz w pikantnej mieszance o miłosnym trójkącie i intrygującej sztuce kłamstwa.

Każda z komedii ma nieco inne zabarwienie smakowe, niezmiennie jednak to bestsellerowe pozycje w naszym teatralnym menu. Na koniec wszystkie składniki należy połączyć, a następnie delektować się chwilą spędzoną z bliską osobą w Teatrze Kamienica.