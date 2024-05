XXI De Girard International Young Pianists Competition 08.05.2024 09:21 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego oraz Żyrardowskie Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XXI edycji Konkursu Pianistycznego XXI De Girard International Young Pianists Competition (dawniej Żyrardowskiego Konkursu Młodych Pianistów), który odbędzie się w dniach 24-26.05. 2024 r. w Sali Balowej Resursy w Żyrardowie (ul.1 maja 45).

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa - Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego.

Tegoroczna edycja Konkursu ma już po raz kolejny zasięg międzynarodowy i skierowana jest nie tylko do uczniów Szkół Muzycznych I i II st., ale także do studentów Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. Konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem – rokrocznie gościmy blisko 100 uczestników przybyłych wraz z nauczycielami i rodzicami z różnych stron Polski i z zagranicy. Młodzi muzycy oraz osoby im towarzyszące cenią sobie wysoki poziom naszego Konkursu oraz przyjazną atmosferę. Uczestnicy mają do dyspozycji koncertowy fortepian marki Kawai Shigeru SK-EX.

Przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów są otwarte, wstęp wolny.

Szanownemu Jury przewodniczy Prof. Karol Radziwonowicz ( UMFC), a razem z nim zasiądą:

dr hab. Prof. AM Beata Bilińska ( AM im. K.Szymanowskiego w Katowicach)

Prof. dr hab. Beata Cywińska ( AM im.G. i K. Bacewiczów w Łodzi)

mgr Sebastian Raj ( PSM I i II st. im.I.J.Paderewskiego w Żyrardowie)

XXI De Girard International Young Pianists Competition to wydarzenie kulturalne wysokiej rangi o dużym wydźwięku społecznym, wpisujące się także jako ważne wydarzenie artystyczne w kalendarium imprez miasta Żyrardów.

Zapraszamy serdecznie!