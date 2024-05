4. Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej 15.05.2024 09:42 25 maja w godzinach 10:00 – 18:00 w Tłuszczu odbędzie się 4. Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej oraz piknik rodzinny połączony z prezentacją oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu.

1

Gmina Tłuszcz od dziesięcioleci związana jest z koleją. Dzięki powstaniu kolei, a także dzięki rozbudowie stacji Tłuszcz do węzła kolejowego miasto stało się jednym z bardziej znaczących na Mazowszu.

Funkcjonowanie kolei stało się motorem napędowym do rozwoju różnych dziedzin życia, m.in. do utworzenia w 1977 roku w miejscowej szkole zawodowej klas: mechanik silników spalinowych oraz operator ruchowo-przewozowy kolei. Zostały one utworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie na pracowników do obsługi urządzeń technicznych kolejowych w lokomotywowni w Tłuszczu. Pomimo zawieszenia kształcenia w latach 90-tych w tych zawodach, sława tłuszczańskiej kolejówki nie umarła. Od 1 września 2015 w Zespole Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu uruchomione zostało kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego.

Mając takie tradycje i aktywnie współpracując z różnymi spółkami kolejowymi, postanowiliśmy włączyć się w organizację Tłuszczańskiego Dnia Techniki Kolejowej, który został zainicjowany przez miejscowego pasjonata kolejnictwa – Kacpra Kamińskiego. Połączyliśmy tę imprezę z piknikiem rodzinnym i z prezentacją oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu. 4. Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej odbędzie się 25 maja w godzinach 10 – 18 (Tłuszcz, ul. Radzymińska 2). Zapraszamy pasjonatów kolejnictwa, ale również uczniów klas ósmych, którzy wybierają szkołę średnią i chcieliby od kuchni poznać naszą placówkę, rodziny z dziećmi oraz wszystkich chcących w ciekawy sposób spędzić czas wolny.

Co zaplanowaliśmy?

WYDARZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA ZESPOŁEM SZKÓŁ W TŁUSZCZU :

przejazdy pociągów specjalnych:

RP 19222 Kolejarz spółki POLREGIO rel. Białystok odj. 8:30 - Tłuszcz p.10:09 (bilety do kupienia w kasie biletowej, w aplikacji POLREGIO lub u kierownika pociągu) RP 11227 Kolejarz spółki POLREGIO rel. Tłuszcz odj. 16:36 - Białystok p. 18:18 z możliwością przesiadki na autobus PKS NOVA do Łomży (bilety do kupienia w kasie biletowej, w aplikacji POLREGIO lub u kierownika pociągu) IC 11209 4.Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej rel. Warszawa Wschodnia odj. 8:27 - Tłuszcz p.9:24 (przejazd bezpłatny)

wystawa taboru kolejowego przy peronie nr 2 w Tłuszczu w godz.10:00 – 18:00

zwiedzanie Lokalnego Centrum Sterowania w Tłuszczu – wg wcześniejszych zapisów

zwiedzanie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich w Tłuszczu – wg wcześniejszych zapisów

wycieczki zabytkowym autobusem po terenie Gminy Tłuszcz

WYDARZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W TŁUSZCZU :

godz. 13 00 - inauguracja 4. Tłuszczańskiego Dnia Techniki Kolejowej i pikniku – uroczyste otwarcie pracowni kolejowej i uruchomienie symulatora dyżurnego ruchu

Turniej Piłki Plażowej

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski Ptak”

zabawa taneczna

kolejka dla dzieci ksa Janusza Grygiela

Stacja Muzeum – makieta kolejowa

pracownia fryzjerska – drobne zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne

pracownia mechaniczna – sprawdzenie samochodu na linii diagnostycznej

gry i zabawy dla dzieci – malowanie buziek, rzutki do celu, wojna balonowa, dmuchaniec, ognisko

symulator jazdy pociągiem

przejażdżki konne

stoiska informacyjne i usługowe: szkoły – prezentacja oferty edukacyjnej, spółek kolejowych, Straży Ochrony Kolei, Samorządu Uczniowskiego – ciasta, popcorn, napoje, gofry

Zapraszamy na największą imprezę kolejową na Mazowszu!