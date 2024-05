Noc Muzeów "Pora na Nikifora" w Ostrołęce 14.05.2024 12:41 W najbliższą sobotę, 18 maja, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbędzie się kolejna Noc Muzeów, w tym roku pod hasłem „Pora na Nikifora”. Jej bohaterem będzie Nikifor Krynicki, wybitny malarz naiwny, którego prace królują obecnie w Muzeum w związku z wystawą „Nikifor. Malarz nad malarzami”.

W programie Nocy Muzeów: zagadkowe zwiedzanie wystaw, warsztaty artystyczne, malowanie obrazów akwarelowych, nauka rysowania perspektywy, wyrób magnesów w kształcie kamieniczek, wystawa prac poplenerowych „Ostrołęckich Nikiforów”, a także widowisko muzyczne NIKI 4 YOU w wykonaniu zespołu RB TRIO. Podczas koncertu zespół zabierze nas w podróż przez 12 utworów inspirowanych obrazami słynnego artysty.

To wydarzenie nie może odbyć się bez akcentów łemkowskich, wszak malarz Nikifor był z pochodzenia Łemkiem. Będzie więc czynna pracownia krywulek czyli biżuterii koralikowej, a także koncert muzyki karpackiej.

Tej nocy duch Nikifora będzie krążyć po muzeum. Oczywiście duch artystyczny tego „Malarza nad malarzami”! Spotkajmy się w sobotę, 18 maja od godz. 18:00 do godz. 24:00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy Placu Gen. J. Bema 8 w Ostrołęce. Mile widziane elementy stroju godne prawdziwego malarza: kapelusz, fontaź a może peleryna…?