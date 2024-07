Multimedialna wystawa z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego „Nie żałować Niepamięci. O Powstaniu z ust Powstańców” 26.07.2024 13:12 Z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zapraszamy do Biblioteki na Koszykowej, gdzie w sierpniu będzie można podziwiać multimedialną wystawę „Nie żałować Niepamięci. O Powstaniu z ust Powstańców”. Towarzyszyć jej będą cztery spotkania z Powstańcami Warszawskimi.

1

Termin wystawy: 1 – 30 sierpnia 2024 r., wystawa czynna w godzinach otwarcia Biblioteki

Miejsce: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie

Strona: www.koszykowa.pl

Wystawa składa się z nagrań - opowieści Powstańców Warszawskich, ich fotografii, oraz zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki: Prasy Powstania Warszawskiego oraz Jawnutki. Biblioteka zrealizował nagrania wytypowanych Powstańców Warszawskich, którzy nie tylko podzielili się swoimi wybranymi wspomnieniami, lecz także opowiedzieli o symbolach Powstania Warszawskiego - „Znaku Polski Walczącej”, godziny „W”, historii zdobycia PAST-y oraz „Pomnika Małego Powstańca”. Rozpoczyna ją utwór Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Ten wiersz-wyliczanka, stanowiący najprostszą formę edukacji patriotycznej najmłodszego pokolenia, recytowany przez Powstańców zaproszonych do nagrań, w symboliczny sposób nawiązuje do udziału dzieci i młodzieży w zrywie powstańczym.

Nieodłączną częścią wystawy jest cykl czterech spotkań wokół powstańczej tematyki, które poprowadzi Tomasz Wolny – prezenter telewizyjny, dziennikarz związany sercem z Powstańcami. Spotkamy się w Bibliotece na Koszykowej o godz. 17.00:

2 sierpnia 2024 r. wernisaż wystawy z udziałem Powstańców biorących udział w nagraniach; spotkanie z Panem Zbigniewem Grochowskim – ostatnim żyjącym fotoreporterem Powstania Warszawskiego

19 sierpnia 2024 r. o Powstaniu okiem historyka

20 sierpnia 2024 r. Zygmunt Walkowski – kolorowe fotografie z Powstania Warszawskiego

29 sierpnia 2024 r. finisaż wystawy, Śpiewanki z Powstańcami i Ferajną z Hoovera

Wystawa i cykl spotkań to wyjątkowa okazja do pokazania opowieści prawdziwych świadków historii w miejscu, które na co dzień gromadzi tłumy młodych ludzi, stopniowo budujących dojrzałe i świadome społeczeństwo. Biblioteka na Koszykowej posiada jedne z większych w kraju zbiory związane tematycznie z Warszawą, które dzięki digitalizacji, będzie można zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wydarzenie kierujemy nie tylko do naszych Czytelników, ale także do społeczności warszawskiej, jak i całego Mazowsza. Materiały wchodzące w skład wystawy (nagrania Powstańców oraz zaproszonych gości) wejdą do katalogu zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, przez co poszerzymy grono odbiorców i tym samym zachowamy pamięć o Powstaniu Warszawskim dla przyszłych pokoleń.

„Nie jest łatwo nie pamiętać,

Gdy idąc ulicą na murach napotykasz ślady po kulach.

Gdy biegnąc rano do pracy, czy szkoły

mijasz zatroskanych staruszków,

którzy wcale się nie spieszą.

Niepamięć stawia przed nami pytania, na które za wszelką cenę pragniemy znaleźć odpowiedzi, aby postawić kropkę. Poszukujemy więc rzeczy, które rozwikłają zagadki przeszłości. Tylko co jeśli to nie przedmioty, lecz ludzie, są najlepszym źródłem na drodze do ich rozwiązania?

Warszawa, stolica. Miasto, które nigdy nie śpi, zbudowane jest na fundamentach powstańczej historii. Poznaję więc ludzi, Powstańców, których jeszcze mogę o coś zapytać. Jest ich coraz mniej, a każdy z nich skrywa kartę, która 80 lat temu została zapisana Powstaniem i okupacją. Rozmawiam z nimi. Rejestruję dla przyszłych pokoleń wiadomość, która przekazywana jest prosto z ich ust. Powstania nie pamiętam, ale niepamięć nie jest już dla mnie bytem nie do pokonania. Przyjdź i Ty - posłuchaj, poznaj na żywo Powstańców.” – Paulina Niedzielska

Pomysłodawczynią wystawy, jak również jej autorką, a tym samym realizatorką nagrań i fotografii, jest Paulina Niedzielska – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która działa aktywnie w zakresie fotografii i wideo. Wydarzenie objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Związek Powstańców Warszawskich.

Przyjdź, obejrzyj, spotkaj się na żywo z Powstańcami!