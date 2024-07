Wyzwania przyszłości, szanse dla kobiet. Startuje Uniwersytet Sukcesu 23.07.2024 12:58 Przyszłe specjalistki IT właśnie przybyły do Warszawy. Przez cały tydzień będą zdobywać kompetencje przyszłości, które przybliżą je do podjęcia kariery w branży technologicznej. Tak rozpoczyna się 6. edycja Uniwersytetu Sukcesu organizowanego przez Fundację Digital University, programu, który wspiera młode kobiety z nieuprzywilejowanych środowisk w wejściu na rynek pracy. Odpowiada on na przyszłe wyzwania zawodowe, dlatego w tym roku oferta została wzbogacona o wiedzę dot. sztucznej inteligencji.

Program rozpoczyna się w lipcu tygodniowymi warsztatami motywacyjno-rozwojowymi, organizowanymi w trzech miastach: Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Przez kolejne miesiące uczestniczki będą pracować indywidualnie ze swoimi doradcami HR i mentorami. Z początkiem 2025 roku rozpoczną kursy, które zakończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.

Gdy wyzwania stają się szansami

Uniwersytet Sukcesu to największy program stypendialny dla kobiet. Skierowany jest przede wszystkim do osób z mniejszych ośrodków i rodzin o niskich dochodach. Wyróżnia się kompleksowym przygotowaniem na wyzwania zawodowe. Uczestniczki rozpoczynając od lipcowych zjazdów, przez półtora roku będą mogły skorzystać z szerokiej gamy szkoleń budujących kompetencje przyszłości, doradztwa HR, które wprowadzi je w tajniki procesów rekrutacyjnych, mentoring wspierający je w wyborze i realizacji profesjonalnego kursu z analityki danych, zarządzania projektami w IT lub UX/UI. Wszystko po aby stypendystki mogły wyróżnić się na tle konkurencji albo już teraz zdobyć kompetencje do wykonywania zawodów przyszłości, czyli takich które dopiero się na rynku pojawią.

– Od sześciu lat obserwuję, jak dzięki programowi, te najpierw niepewne swoich możliwości młode kobiety, zyskują siłę i wiarę w siebie. Na ich sukces, ale też programu, składają się dwa czynniki. Po pierwsze pracowitość stypendystek, a po drugie kompleksowość oferty z jakiej mają okazję skorzystać. Wspieramy ich na każdym etapie. Od wsparcia w poznaniu siebie i swoich mocnych stron, pozyskanie umiejętności związanych z udziałem w rekrutacjach, aż po typowo branżową wiedzę z obszaru IT, kończąc na budowaniu niezbędnych kompetencji przyszłości. Program daje dużo, ale wymaga równie wiele – mówi Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University.

AI jako klucz do wzmocnienia kobiet w technologiach

Według raportu Work Trend Index 2024 od Microsoft i LinkedIn - 75% pracowników umysłowych na całym świecie zmagając się z tempem i ilością pracy, korzysta z dostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. 71% badanych liderów twierdzi, że wolałoby zatrudniać mniej doświadczoną osobę, która posiada chociaż podstawowe umiejętności używania AI, niż bardziej doświadczonego kandydata niekorzystającego z tych narzędzi. To ogromna możliwość dla młodych kobiet pragnących rozpocząć pracę we wciąż jeszcze zdominowanej przez mężczyzn branży.

– Sztuczna inteligencja niesie za sobą wiele wyzwań, ale także możliwości na rynku pracy. Kluczowa jest wiedza o trendach i zmianach, ale także praktyczne umiejętności, które pozwalają ją przekuć na efektywne działanie. Tak kompleksowy program jakim jest Uniwersytetu Sukcesu, w który jesteśmy zaangażowani jako Nationale-Nederlanden od samego początku, ma na celu przygotować nasze uczestniczki do wejścia na rynek pracy z gotowością na wykorzystanie zarówno swojego potencjału jak i wyposażenie ich w kompetencje przyszłości – mówi Ilona Zych, Senior HR Business Partner z Nationale-Nederlanden, Partnera Głównego programu.

Program Uniwersytet Sukcesu powstał, aby właśnie takie szanse oferować. Organizatorzy zdają sobie sprawę z tego, że możliwości AI warto wykorzystywać, dlatego do harmonogramu warsztatów motywacyjno-rozwojowych włączono szkolenia z tego zakresu, a także dodany został kurs uzupełniający o AI, który może przerodzić się w główną ścieżkę rozwoju stypendystek.

Przewidywane wyzwania pokazują, że w przyszłości sukces na rynku pracy będzie zależał od zdolności do ciągłego rozwijania szerokiego wachlarza kompetencji, które pozwolą na elastyczne dostosowanie się do różnorodnych i zmieniających się ról.

Partnerzy: Nationale Nederlanden, Fundacja Empiria i Wiedza, Pracuj.pl, Elavon, Fundacja InterCars, Capgemini, EPP, Beyond.pl, KIR Fundacja Cyberium, Britenet sp. z o.o., ABB, PKO Faktoring, HAVAS Media spółka z o. o, Okta, Szkoła Psychoterapii Gestalt, Lumina Learning, BWHS, Genesys, Cyber Women Community, British Council, Polskie Stowarzyszenie Mentoringu, Quality of Life Institute, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Sukces Pisany Szminką, Ekspertki Razem, Wrocławski Park Technologiczny, Klub Akademii Liderek, Dyrektor Szkoły, Głos Pedagogiczny, Sestry.eu, HomoDigital.pl, Polskie Radio RDC.

Uniwersytet Sukcesu to program przygotowany i realizowany przez Fundację Digital University od 2019 roku. Powstał, aby umożliwić karierę w IT tym kobietom, które z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na studia czy kursy programistyczne. Skorzystało z niego 374 kobiety. Pracownicy IT potrzebni są we wszystkich branżach, dlatego też absolwentki programu pracują w różnych obszarach: od działów cyberbezpieczeństwa w dużych bankach zaczynając, poprzez retail, organizacje społeczne, domy mediowe i branżę hotelową, a na gamingu kończąc. Wiele z nich zdecydowało się na studia technologiczne.

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Naszą misją jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości. Dostarczamy najnowszą wiedzę w tych obszarach i pomagamy odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zależy nam na wzmacnianiu kompetencji przyszłości wśród społeczności szkolnych, dlatego nasze programy – Be.Eco i Be.Net, kierujemy do nauczycieli, dzieci i młodzieży. Poprzez program Uniwersytet Sukcesu podejmujemy działania wyrównujące szanse kobiet na rynku pracy w IT.



