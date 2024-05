Sadybiańskie Hygge 27.05.2024 09:38 "Sadybiańskie Hygge" to projekt proponowany przez partnerstwo lokalne Stacja Sadyba, oddolna inicjatywa mieszkańców osiedla. Jest to cykl 25 spotkań artystycznych, składających się z czterech tematów. Na fali podbijającego salony nurtu etno, sięgania do historii i tradycji regionów oraz czerpania z bogactwa polskiej sztuki ludowej oraz klimatów vintage proponujemy warsztaty skierowane zarówno do dorosłych jak i młodzieży.

Sztuka łączy pokolenia, łączy ludzi, dajmy temu szansę zapraszając mieszkańców Sadyby do artystycznego wyrażenia siebie w pięknych okolicznościach przyrody. Często sztuka jest wykorzystywana do kojenia, wyciszenia, szczególnie w tych wyjątkowo trudnych czasach. I dlatego właśnie chcemy tym projektem umożliwić mieszkańcom Sadyby i Mokotowa bliskie spotkania ze sztuką w kierunku vintage. Zaproponowane tematy cykli artystycznych to wycinanki, florystyka, kwiaty i pająki z bibuły oraz fotografia analogowa. Będą to bliskie spotkania o charakterze warsztatów angażujących i integrujących lokalną społeczność Sadyby. Wszystkie tematy zajęć, objęte tym projektem pozwalają na wyciszenie, skoncentrowanie się na procesie tworzenia, pozwalają samym uczestnikom stać się artystami.

Wszystkie zajęcia planujemy w MMS (Międzypokoleniowym Miejscu Spotkań), gdyż po kilku latach starań pawilon dla społeczności lokalnej jest otwarty i można z niego korzystać. Koordynacją tych wszystkich spotkań będzie zajmowała się Fundacja Bullerbyn na Sadybie, która jest operatorem MMS.

Opis poszczególnych cyklów zajęciowych zaplanowanych w ramach "Sadybiańskie Hygge":

FLORYSTYKA - 6 warsztatów florystycznych przybliżających kreatywną pracę z roślinami; znaczeniowo będziemy pracować wokół pojęć związanych z inspiracją płynąca z natury, formą, kompozycją kolorystyczną, łączeniem faktur, znajdywaniem nieoczywistych połączeń pomiędzy gatunkami roślin, kolorów, faktur. Zajęcia będą się odbywały na przestrzeni roku, będą dopasowane do danej pory roku, wczesną wiosną wykorzystamy rośliny ogrodowych kwitnących w zimie (ciemiernik), czy mchów/kory do stworzenia kompozycji, nauka układania bukietów układanych na okrągło, dekoracje sezonowe - świąteczne, na Wielkanoc - w oparciu o pracę z gałęziami, tworzenie form będących imitacją gniazda/wianku- czy Boże Narodzenie - wianki czy stroiki adwentowe, latem bukiety z kwiatów polnych, itp.

Warsztaty poprowadzi sadybianka Agnieszka Heidrich.

WYCINANKI - 6 warsztatów pozwalających poznać polską sztukę ludową ale także nowoczesne wzory; każde ze spotkań będzie miało inny temat przewodni, uczestnicy poznają typowe wzory ludowe np. łowickie, kurpiowskie, ale tradycyjne wzory stworzą w nowoczesnej odsłonie, a nawet stworzą kompletnie nowoczesne wycinankowe arcydzieła.

Warsztaty poprowadzą Susan L.Throckmorton, amerykanka, która ponad 20 lat temu wybrała Sadybę i sadybianka Katarzyna Szczepaniak.

PAJĄKI ZE SŁOMY - 6 warsztatów etno, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wybrać się w "wirtualną" podróż po regionach Polski, by podłaźniki lub "pająki". Są to cieszące się coraz większą popularnością przestrzenne, cudownie kolorowe konstrukcje zawieszane pod sufitem nawiązujące swoją formą do żyrandoli dworskich, coraz częściej spotykane w przestrzeniach publicznych. Dopełnieniem tych spotkań będą warsztaty z tworzenia kalinek, jeżyków czy kwiatów oraz ozdób choinkowych ze słomy, papieru, wydmuszek, piórek, kłosów, szyszek itp.

Warsztaty poprowadzi Maria Agata Gronek, związana prywatnie z Sadybą.

FOTOGRAFIA ANALOGOWA - 6 warsztatów, których zakres tematyczny stanowi kompletny kurs z fotografii analogowej, która w ostatnim czasie przeżywa swój "come back". Zakres tematyczny poszczególnych spotkań zawiera m.in. omówienie podstawowych aspektów technicznych fotografii analogowej, prezentację historii fotografii analogowej, zapoznanie z technikami i metodami realizacji fotografii klasycznej, edukacja w zakresie wykonania klasycznych fotografii analogowych nawiązujących do historycznych zdjęć Sadyby oraz praktyczne warsztaty z fotografii portretowej i architektury.

Warsztaty poprowadzą Cezary Tkaczyk i Łukasz Sakowski, obaj związani z Sadybą.

Warsztaty są planowane w roku 2024 cyklicznie, w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada 2024.

Informacje o wydarzeniach na bieżąco można znaleźć na profilach:

https://www.facebook.com/FundacjaBullerbynnaSadybie

https://www.facebook.com/tskmos

Harmonogram najbliższych wydarzeń:

Niedziela 2.06.2024 godz. 10:00-14:00 Warsztaty – wycinanki

Czwartek 6.06.2024 godz. 17:00-19:00 Warsztaty – kwiaty i pająki ze słomy

Czwartek 27.06.2024 godz. 10:00-14:00 Warsztaty – wycinanki

Niedziela 30.06.2024 godz. 10:00-14:00 Warsztaty – kwiaty i pająki ze słomy