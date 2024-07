FESTIWAL OPERA W PAŁACU – III EDYCJA 25.07.2024 12:24 Przenosimy operę z wielkiej sceny w kameralną scenerię. W Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, dawnym pałacu Bielińskich odbędą się trzy wydarzenia popularyzujące muzykę operową.

W lipcu zorganizujemy barokową galę operową, we wrześniu koncert pieśni Marii Szymanowskiej, Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. W październiku zapraszamy na inscenizację opery „Chopin” Giacomo Oreficego. Na scenie wystąpią profesjonalni artyści i artystki, a na widowni zasiądą mieszkańcy miasta i gminy Karczew oraz powiatu Otwockiego.

1

CEL

– Jesteśmy niewielkim stowarzyszeniem, ale z biegiem czasu zdobywamy coraz większy rozgłos w środowisku lokalnym, co nas bardzo cieszy – mówi Ewelina Sielska Badurek, prezes Stowarzyszenia, mezzosopran i foniatra w jednej osobie – Gmina Karczew i powiat otwocki to wspaniałe miejsca, pełne kojącej zieleni. Nie od dziś wiadomo, że także muzyka łagodzi obyczaje. A połączenie tych dwóch pierwiastków natury i muzyki może przynieść zaskakujące wręcz efekty dla naszego zdrowia. – dodaje.

Jednak „Opera w Pałacu" to okazja nie tylko do wsłuchiwania się w piękne dźwięki muzyki. Bardzo ważnym założeniem festiwalu jest prezentowanie bogactwa i różnorodności muzyki wokalno-instrumentalnej na przestrzeni kolejnych epok. Drugim niezwykle ważnym celem jest popularyzacja utworów mniej znanych. – Przygotowania do festiwalowych koncertów to nie tylko próby solistów z orkiestrą. To także wizyty w bibliotekach, w poszukiwaniu niemal całkowicie zapomnianych partytur. – mówi o kulisach przygotowań prezes Stowarzyszenia.

Obierając tę strategię mamy nadzieję przyczynić się do zwiększenia świadomości i wrażliwości muzycznej uczestników i uczestniczek wydarzenia.

Ważnym założeniem realizowanego przez nas projektu jest także poszerzenie oferty kulturalnej wśród społeczności mających utrudniony dostęp do scen operowych czy filharmonii.

Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.

PROGRAM

OPERA NA DWORZE AUGUSTA II MOCNEGO

Termin: 27 lipca 2024 r.

Wejściówki dostępne od 19 lipca pod adresem https://bit.ly/3WdKZOA

Program wydarzenia jest zbudowany wokół postaci króla Augusta II Mocnego. Monarcha zaprzyjaźniony z rodziną Bielińskich bywał w ich letniej rezydencji w Otwocku Wielkim. Tego dnia odbędą się:

godz. 15:00–17:00 „Intryga Pałacowa” – gra terenowa dla rodzin.

Jej osnową będzie historia rodziny Bielińskich i ich królewskich gości, a planszą do zabaw będzie park barokowy otaczający pałac, zadaniem uczestników będzie zdobycie punktów w grze poprzez, rozpoznanie szlachetnie urodzonych gości Bielińskich, egzotycznych, osiemnastowiecznych potraw, sekretów damskich toalet i męskich ubiorów, typowych teatralnych rozwiązań architektonicznych oraz ogrodowych. Projekt gry i jej zasady, czerpać będą z barokowych gier towarzyskich organizowanych w ogrodach rezydencjonalnych na terenie całej ówczesnej Europy. W czasie gry uczestnicy poznają także nazwy gier popularnych w czasach króla Augusta II Mocnego.

godz. 17:00 „August II u Bielińskich” – oprowadzanie po Pałacu Bielińskich.

W czasie oprowadzania w pałacu poznamy historię romantycznej miłości Kazimierza Ludwika Bielińskiego i Ludwiki Marii z Morsztynów, która zaowocowała budową willi letniej w Otwocku Wielkim - arkadyjskiego gniazda miłości, obejrzymy zachowane oryginalne dekoracje płacowe stylu barkowym, opowiemy gościom o ucztach, polowaniach, spektaklach i spotkaniach towarzyskich, debatach politycznych na których bywał August II, a nieodłącznym towarzyszem była muzyka barokowa.

godz. 19:00 Barokowa gala operowa

Publiczność usłyszy wykonywane na żywo przez solistów i orkiestrę arie z oper Johanna Adolfa Hassego.Trzysta lat temu utwory te były wystawiane na polskim dworze królewskim.

Gala będzie przeplatana krótkimi komentarzami edukacyjnymi, w których przybliżymy kontekst historyczny powstania w/w oper oraz tradycji wykonawczej na dworze polskim w osiemnastym wieku.

Wystąpią: Hanna Zajączkiewicz / Ewelina Sielska-Badurek / Zdzisław Madej /

La Tempesta pod batutą Jakuba Burzyńskiego

SZYMANOWSKA – CHOPIN – PADEREWSKI

Termin: 1 września 2024

Wejściówki dostępne od 23 sierpnia pod adresem https://bit.ly/3xMg02G

Program wydarzenia związany jest z trójką wybitnych kompozytorów. Symbolicznie spotkają się w jednym miejscu – Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. Maria Szymanowska to polska kompozytorka, żyjąca na przełomie XVIII i XIX wieku mieszkała tutaj przez dziesięć lat. W murach Muzeum mieści się ekspozycja prezentująca kolekcję sztuki oraz pamiątki po światowej sławy pianiście – Ignacym Janie Paderewskim, w tym fortepiany, na których popularyzował na całym świecie muzykę Chopina. W pałacowych wnętrzach kręcono także sceny do filmu „Chopin. Pragnienie miłości”. Tego dnia odbędą się:

godz. 15:00 „Śladami Marii Szymanowskiej”

Spacer historyczny po kompleksie pałacowo-parkowym, w tym po folwarku, na co dzień zamkniętym dla zwiedzających. Zobaczymy miejsce, gdzie mieszkała i tworzyła kompozytorka.

godz. 17:00 Koncert pieśni Szymanowskiej, Chopina i Paderewskiego

Utwory wykonają soliści-wokaliści z towarzyszeniem fortepianu (który należał do Paderewskiego!). Wydarzenie przeplecie wykład przybliżający sylwetki tej wielkiej trójki.

Wystąpią: Justyna Stępień / Ewelina Sielska-Badurek / Rafał Grozdew / Łukasz Hajduczenia / Marcin Łopacki / Michał Sołtysik

„CHOPIN” GIACOMO OREFICEGO

Termin: 19 i 20 października 2024

Wejściówki dostępne od 11 października pod adresem https://bit.ly/3Wct9v4

godz. 17:00

Codziennie premierowe spektakle niezwykłej opery „Chopin” Giacomo Oreficego. Dzieło zostało wystawione po raz pierwszy w Mediolanie w 1901 roku. W utworze tym włoski kompozytor daje wyraz swojej fascynacji Fryderykiem Chopinem i oddaje hołd jego twórczości. Fabułą opery są wydarzenia z życia Chopina. Jej warstwę muzyczną stanowi połączenie utworów fortepianowych polskiego kompozytora w aranżacji na orkiestrę. To rzadko wystawiane i wielce oryginalne dzieło zaprezentujemy publiczności w przestrzeni Muzeum Wnętrz.

Wystąpią: Hanna Zajączkiewicz / Ewelina Sielska-Badurek / Zdzisław Madej / Tomasz Łykowski / Ensemblage pod batutą Marcina Łopackiego / aktorzy Teatru Akt

♦♦♦

STOWARZYSZENIE ROZGŁOS

Stowarzyszenie Rozgłos istnieje od 2021 roku i od tego czasu bardzo prężnie się rozwija. Naszym celem jest promocja muzyki, w szczególności wokalnej i polskiej. Chcemy przybliżyć muzykę klasyczną publiczności i uczynić ją bardziej przystępną. Dlatego wiele naszych działań realizujemy poza gmachami operowymi i salami koncertowymi.

Od 2019 roku realizujemy festiwal Międzypokoleniowe Spotkania Muzyczne w Karczewie, na które składają się koncerty, warsztaty, prelekcje oraz towarzyszące im wystawy.

Odbywająca się w tym roku „Opera w Pałacu” jest trzecią edycją tego muzycznego święta.

MUZEUM WNĘTRZ W OTWOCKU WIELKIM

Jest to oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Znajduje się w pałacu należącym niegdyś do rodziny Bielińskich. Budynek został wzniesiony pod koniec XVII wieku z okazji ślubu Kazimierza Ludwika Bielińskiego z Ludwiką Marią z Morsztynów, córką Andrzeja Morsztyna. Jest położony na malowniczej wyspie na jeziorze Rokola. W XVIII pałac został rozbudowany przez Franciszka Bielińskiego, syna Kazimierza i Ludwiki. Na ścianach kilku pomieszczeń zachowały się unikatowe malowidła z przełomu XVII i XVIII wieku. Za czasów Bielińskich pałac pełnił funkcję rodzinnej letniej rezydencji. Właściciele zapraszali tu licznych gości. Wśród nich znajdowali się także władcy – August II i August III. Było to miejsce pełne radości, światła i… muzyki.

Organizator: Stowarzyszenie Rozgłos

Partner: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

Patronat medialny: RDC, Głos Karczewa, iOtwock, NetFan, NetFankids, AleMuzyka, Artmundus

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Gminy Karczew.

Dofinansowano ze środków Powiatu Otwockiego.