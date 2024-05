Latający Teatr Sztuki Ciała ląduje na Ursynowie! 09.05.2024 15:36

1

5 maja spacer z Botaniczką pt. “Zapylacze” rozpoczął cykl wydarzeń, które teatralnie będą odkrywać przed odbiorcami w różnym wieku zielone tajemnice Ursynowa.

Popatrzcie sami, jak było: https://www.facebook.com/reel/1612395062859338/?app=fbl

Spotkanie z Komarem i Chwastynatką zainaugurowało projekt, który Latający Teatr Sztuki Ciała realizuje dzięki współfinansowaniu Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Każdorazowo wstęp na wydarzenia będzie wolny!

Już 19 maja (niedziela), godz. 16.00, spotkacie nas podczas happeningu teatralnego “ROŚLINNE DAMY” w Ogrodzie Botanicznym PAN, ul. Prawdziwka 2 (spotkanie na patio za kasami), wstęp po zapisie pod adresem katka.mb@gmail.com

Co się wydarzy?

"Roślinne Damy" - animacja teatralna inspirowana naturą. Za pomocą okazałych kostiumów, ruchu oraz narracji zaprosimy widzów do spotkania ze światem Roślinnych Dam. Aktorki Teatru Sztuka Ciała wcielą się w role konkretnych, rodzimych roślin. Ich kreacje wykorzystują i eksponują zachwycające formy flory ale też nieuświadamiany sobie przez nas w dużej mierze ruch roślin i ich

wzajemne zależności. Dzięki temu trawniki i zarośla ożyją zapraszając widzów do wejścia i zaangażowania się w ich fascynujący świat. Postaci przedstawione w wydarzeniu będą przedstawiały: Skrzyp, Mak Polny, Naparstnicę i Kolczurkę Klapowaną. Animacja wykorzystuje warsztat aktorski, ruchowy i pantomimiczny artystów i eksponuje go w choreografiach grupowych i kameralnych ale kładzie akcent na spotkanie poprzez improwizowane interakcje z odbiorcą. Do świata Roślinnych Dam wprowadzi nas czuły przewodnik i Ogrodnik, który opowie widzom o świecie roślin i przedstawi prezentowane przez nas okazy. Podczas spotkania wykorzystamy fragmenty książki botaniczki, naukowczyni i pisarki - Urszuli Zajączkowskiej pt. "Patyki i badyle".

Zapraszamy także na pozostałe wydarzenia:

16 czerwca (niedziela), godzina 16.00, na spektaklu muzyczny “KWIAT LOTOSU” w Parku przy Bażantarni

8 września (niedziela), godzina 16.00, na spektaklu rodzinnym “ŁOWCA NA TROPIE OWADÓW”, Teren zielony Olkówek, ul. Puszczyka 18

22 września (niedziela), godzina 18.00, podczas spaceru z Botaniczką “ŻYCIE NOCNE”, Teren zielony Olkówek, ul. Puszczyka 18

Patronami projektu są: Polskie Radio Dzieciom, Radio dla Ciebie, Polska Agencja Prasowa, Bliżej Przedszkola

O Teatrze:

Klaunadzińskich z finału 14. edycji Mam Talent pokochała cała Polska. Są jednak zaledwie częścią artystycznych zasobów Latającego Teatru Sztuki Ciała. Już od 2009 roku podróżujemy po kraju budując swoją publiczność i repertuar dookoła teatru rodzinnego.

Dzielimy się z młodym odbiorcą teatrem, który jest dostępny, piękny, rozwija wyobraźnię. W naszych spektaklach i wydarzeniach plenerowych siłą twórczą jest ruch – jest to teatr dla każdego. Posługujemy się różnymi technikami takimi jak pantomima, teatr fizyczny, taniec, klaunada. Nasze przedstawienia realizowane są z najwyższą dbałością o warstwę wizualną.