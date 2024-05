Festiwal CHOPIN en VACANCES '2024 - we dworach i krajobrazach POLSKI

To największy w kraju niekomercyjny, niekonkursowy, otwarty i realizowany pro bono festiwal najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia w Polsce przygotowywanych przez elitę polskiej i zagranicznej profesury, realizujących wspólnie wyjątkową misję docierania z kulturą wysoką do mieszkańców maleńkich wiosek i miejscowości w Polsce, dla wyrównania szans w dostępie do kultury wysokiej dla obszarów odległych od wielkich centrów kulturalnych naszego kraju.