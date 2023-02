Zostawiła małe dzieci w domu. Sama pojechał na imprezę 20.02.2023 12:29 Otwoccy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań przy ulicy 3 Maja w Józefowie. W mieszkaniu przebywały dwie małe dziewczynki, 2 i 5-latka. Okazało się, że matka pozostawiła je bez opieki, więc chwilę przed północą bezradne zapukały do drzwi sąsiadki z prośbą o pomoc. Nieodpowiedzialna 26-latka została zatrzymana następnego dnia następnego, kiedy wróciła z imprezy. Miała blisko promil alkoholu w organizmie. Usłyszała już zarzuty.

Zostawiła dzieci i pojechała na imprezę (autor: KPP Otwock)



Chwilę przed północą do policjantów z Komisariatu Policji w Józefowie wpłynęło zawiadomienie, że w jednym z mieszkań przebywają dwie małe dziewczynki pozostawione bez opieki. Jak wynikało z rozmowy ze zgłaszającą, bezradne dzieci zapukały do jej drzwi prosząc ją, by się nimi zajęła.

W mieszkaniu mundurowi zastali 2 i 5-latkę oraz sąsiadkę. Kobieta powiedziała, że ostatni raz widziała matkę dziewczynek poprzedniego dnia około godz. 18.00.

Wówczas funkcjonariusze niezwłocznie wezwali załogę karetki pogotowia ratunkowego. Po przeprowadzonym badaniu, wystraszone dzieci zostały przekazane do placówki opiekuńczej.

Następnego dnia, przed 11 policjanci z Józefowa namierzyli ich matkę. Kobieta oświadczyła, że nie wie gdzie są jej dzieci, bo rano powróciła do mieszkania z imprezy od znajomych w Warszawie. W chwili zatrzymania miała blisko promil alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu 26-latka usłyszała zarzut zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator objął ją policyjnym dozorem.

