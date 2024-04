Pomylił drogę z torem wyścigowym. Kierowca porsche pędził ponad 200 km/h RDC 30.04.2024 19:43 Kierowca porsche, który na drodze w okolicach Otwocka pędził 205 km/h, rozpoczął majówkę z 15 punktami karnymi i mandatem w wysokości 2500 zł. Dwa punkty mniej i tylko nieco mniejszy mandat otrzymał – również zatrzymany przez otwockich policjantów – motocyklista pędzący 176 km/h.

Kierowca porsche pędził ponad 200 km/h (autor: KPP w Otwocku)

Kierowca porsche pomylił drogę publiczną z torem wyścigowym – pędził z zawrotną prędkością 205 km/h. Kolejnym nieodpowiedzialnym okazał się motocyklista, który jechał z prędkością 176km/h. Obaj kierowcy zostali zatrzymani przez policjantów z Otwocka.

Za te wykroczenia kierowcy zostali ukarani mandatami – kierowca porsche w wysokości 2500 zł (15 punktów karnych) oraz motocyklista – 1500 zł (13 punktów karnych).

Policjanci przypominają, że długi weekend majowy i piękna pogoda wiążą się z zwiększonym ruchem na drodze. Wyższe temperatury sprawiają, że na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. Motocykliści muszą być szczególnie uważni, ponieważ w przypadku zderzenia z innym pojazdem są bardziej narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia.

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków jest nadmierna prędkość i brawura. „Warto pamiętać, że w dużej mierze, nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych. Zasada ograniczonego zaufania, rozsądek i poszanowanie prawa powinny być naszymi wskazówkami, a wtedy bezpiecznie dotrzemy do celu” – apelują policjanci.

Bezpieczna majówka na drogach

W związku z przedłużonym weekendem od dziś na drogach kraju jest więcej patrolów policji, w tym policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym m.in. nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości.

– Funkcjonariusze będą również sprawdzać trzeźwość kierujących i sposób przewożenia pasażerów. Ważne jest, aby wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy, a dzieci były przewożone w fotelikach – powiedział Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

W 2023 r. podczas trzech dni majowego weekendu (1–3.05) doszło do 140 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób, a 168 osób zostało rannych. 11 ofiar śmiertelnych to kierujący pojazdami, trzy to pasażerowie, a dwie to piesi.

