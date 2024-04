Bezpieczna majówka na drogach. Od dziś więcej patroli policji [SPRAWDŹ] RDC 30.04.2024 09:51 W związku z majowymi wyjazdami policjanci na drogach w całej Polsce prowadzą wzmożone kontrole. Od wtorku do poniedziałku na drogach jest więcej patroli drogówki, w tym ze specjalnych grup SPEED – przekazał Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Bezpieczna majówka na drogach Mazowsza (autor: Policja Mazowiecka)

W czasie przedłużonego weekendu majowego nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą policjanci ruchu drogowego, w tym policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym m.in. nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości.

– Funkcjonariusze będą również sprawdzać trzeźwość kierujących i sposób przewożenia pasażerów. Ważne jest, aby wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy, a dzieci były przewożone w fotelikach – powiedział Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dodał, że podczas dobrej pogody na drogach jest wielu niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, motocyklistów, osób jeżdżących motorowerami, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Wypadki na drogach Mazowsza

– Dobre warunki atmosferyczne często powodują pozorne poczucie bezpieczeństwa u kierujących jednośladami. Niestety, pierwsze miesiące tego roku okazały się tragiczne dla motocyklistów. Od początku roku w 347 wypadkach drogowych zginęło ich aż 37, a 330 odniosło obrażenia – poinformował Opas.

Dodał, że w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, liczba wypadków wzrosła o 155, liczba zabitych o 18, a osób rannych o 153. – Te niepokojące statystyki powinny skłonić do przemyśleń i wyciągania wniosków, zarówno przez motocyklistów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego – zaznaczył.

Jak być bezpiecznym na drodze?

Policjant zwrócił uwagę, że na bezpieczeństwo motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów wpływ ma nie tylko zachowanie ich samych, ale także zachowanie innych użytkowników dróg. I zaapelował, aby kierowcy samochodów pamiętali o tym, by zgodnie z przepisami ustępować pierwszeństwa pieszym na przejściu, a rowerzystom na przejeździe.

– Zwracajmy uwagę, aby nie zmuszać do gwałtownego hamowania motocyklistów. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do poważnego wypadku. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o przestrzeganie przepisów i rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że brawurowa jazda naraża na niebezpieczeństwo, wiąże się też z poniesieniem poważnych konsekwencji za powodowane zagrożenie – powiedział Opas.

Policjant przypomniał, że 30 kwietnia i 2 maja w godz. 18:00–22:00 oraz 1 i 3 maja w godz. 8:00–22:00 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

W 2023 r. podczas trzech dni majowego weekendu (1–3.05) doszło do 140 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób, a 168 osób zostało rannych. 11 ofiar śmiertelnych to kierujący pojazdami, trzy to pasażerowie, a dwie to piesi.

