Utrzymywał ich w pionie wózek. Pijani rodzice z trójką dzieci spacerowali po Otwocku Cyryl Skiba 19.05.2023 11:17 Zarzuty do 5 lat pozbawienia wolności dla rodziców, którzy pod wpływem alkoholu spacerowali ulicami Otwocka wraz z trójką dzieci. Para miała w organizmie po 1,5 promila alkoholu. W pionie utrzymywał ich jedynie prowadzony przed sobą wózek dziecięcy. Za sprawą zgłoszenia świadka nie doszło do tragedii.

2 Pijani rodzice spacerowali po Otwocku z trójką małych dzieci. (autor: Zdjęcie ilustracyjne PIXABAY)

W godzinach wieczornych do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku trafiło zgłoszenie od świadka sytuacji, która miała miejsce na jednej z otwockich ulic. Para pod znacznym wpływem alkoholu spacerowała wraz z trójką małych dzieci.

Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce dostrzegli rodziców, których w pionie utrzymywał pchany przed sobą dziecięcy wózek. Obok nich spacerowała dodatkowo dwójka małych dzieci. Skrajnie nieodpowiedzialna para została zatrzymana przez policję.

Ze spaceru prosto do celi

Dzieci, które był pod opieką pijanych rodziców miały: osiem miesięcy, rok oraz 4 lata.

Jak informuje Paulina Harabin z otwockiej komendy, dzieci zostały bezpiecznie przekazane do babci, wówczas gdy rodzice trafili do cel.

— Na szczęście, całych i zdrowych chłopców funkcjonariusze przekazali pod opiekę babci, bo to ona do czasu decyzji sędziego, będzie sprawowała nad nimi pieczę. Natomiast kobieta i mężczyzna trafili wprost do policyjnych cel. Po wytrzeźwieniu oboje — kobieta i mężczyzna — usłyszeli zarzuty zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności — mówi.

Jak potwierdzili funkcjonariusze policji, 43-letnia matka i 31-letni w swoich organizmach mieli blisko 1,5 promila alkoholu.

Para usłyszała zarzuty zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokurator na czas trwającego postępowania objął ich policyjnym dozorem. Niebawem sytuacji w tej rodzinie przyjrzy się sąd.

Niezwłoczna reakcja świadka

Reakcja świadka, który zgłosił sprawę na policję sprawiła, że nie doszło do tragedii.

Mundurowi reagują na każde zgłoszenie dotyczące nietrzeźwych opiekunów nieletnich, a każda tego typu interwencja kończy się skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego, gdyż pijani rodzice często stanowią zagrożenie dla swoich dzieci.

Funkcjonariusze apelują, aby świadkowie podobnych zdarzeń, w których istnieje realne zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, bądź dorosłego, niezwłocznie zgłaszali je na Policję.

Źródło: RDC Autor: Cyryl Skiba/JD