45-latka zatrzymana k. Otwocka w sprawie fałszywych faktury na 70 mln zł RDC 17.02.2023 07:52 Podlaska KAS w powiecie otwockim zatrzymała 45-letnią kobietę w śledztwie dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur VAT m.in. za usługi transportowe i marketingowe, by zaniżyć należności podatkowe. Straty budżetu państwa sięgają 12 mln zł. Do tej pory zarzutami objęto dziewięć osób.

Zatrzymanie w sprawie „pustych” faktur (autor: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku)

Podejrzaną 45-latkę zatrzymano w powiecie otwockim. Nadzorująca to śledztwo Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła kobiecie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. zbrodni fakturowej – poinformował rzecznik podlaskiej KAS Maciej Czarnecki.

Przy takich zarzutach grozi nawet do 25 lat więzienia. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzaną na trzy miesiące. Czarnecki dodał, że w mieszkaniu kobiety zabezpieczono telefony oraz elektroniczne nośniki danych wykorzystywane w przestępczym procederze.

W listopadzie ubiegłego roku podlaska KAS i CBA informowały o wspólnej akcji rozbicia grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wystawienie ponad 2,8 tys. fałszywych faktur VAT, m.in. za usługi transportowe i marketingowe, na niemal 71 mln zł.

Według śledczych grupa działała w latach 2018–2020. Wśród zatrzymanych wówczas ośmiu osób były zarówno te podejrzane o wprowadzanie do obrotu faktur VAT poświadczających nieprawdę, jak i te, które nabywały takie „puste” faktury, by obniżyć w ten sposób należny podatek VAT w ramach prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Straty budżetu państwa szacowane są na ok. 12 mln zł.

