Utrudnienia na linii kolejowej do Otwocka. Dziś ostatnie pociągi na skróconej trasie Adam Abramiuk 11.10.2023 19:24 Kolejarze wchodzą w kolejny etap przebudowy, dlatego o godzinie 22:00 wejdą zmiany w rozkładzie kursowania pociągów podmiejskich. Do godziny 4 rano między Warszawą Wschodnią a Falenicą nie będą kursowały pociągi. Dwa ostatnie wieczorne pociągi SKM na linii S1 z Pruszkowa do Otwocka pojadą w skróconej relacji do stacji Warszawa Wschodnia – mówi rzecznik SKM.

Zmiany na linii otwockiej (autor: Tomasz Jeżewski/Pion Techniczny/SKM)

Kolejny etap prac przy przebudowie i modernizacji linii kolejowej nr 7 na stacji Warszawa Wawer spowoduje zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej.

– Dwa ostatnie wieczorne pociągi SKM na linii S1 z Pruszkowa do Otwocka pojadą w skróconej relacji do stacji Warszawa Wschodnia. W godzinach od 21 do północy na odcinku Otwock – Warszawa Falenica będą kursowały pociągi linii S10, ale wahadłowo – informuje rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej ;Karol Adamaszek.

Inaczej będą kursowały także pociągi Kolei Mazowieckich.

– Za dwa pociągi odjeżdżające ze stacji Warszawa Stadion, jeden jedzie do Dęblina, drugi do Pilawy, na odcinku Warszawa Stadion – Warszawa Falenica zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza. Podobnie będzie w przypadku jednego pociągu w relacji Dęblin – Warszawa Wschodnia – podaje rzeczniczka spółki Donata Nowakowska.

Zmiany będą obowiązywał do soboty 14 października. Takie same zostaną wprowadzone od 6 do 9 listopada.

Czytaj też: „Ta droga jest niebezpieczna”. Mieszkańcy Rembertowa skarżą się na ulicę Pastuszków