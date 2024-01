Trzy weekendy utrudnień. Zmiany w kursowaniu pociągów SKM i KM [SPRAWDŹ] RDC 14.01.2024 11:11 Z powodu prac modernizacyjnych na stacji Warszawa Zachodnia, wprowadzono weekendowe zmiany w kursowaniu pociągów SKM linii S1/S10 i S20. Pasażerowie nie pojadą linią S2 — jej kursowanie zostało zawieszone. Zmiany obejmą trzy najbliższe weekendy, czyli 13–14, 20–21 i 27–28 stycznia. Z kolei w pociągach Kolei Mazowieckich, z powodu ferii, została zmniejszona liczba pociągów.

Weekendowe zmiany w kursowaniu pociągów SKM (autor: SKM)

W najbliższe trzy weekendy, czyli 13–14, 20–21 i 27–28 stycznia, z powodu prac przy przebudowie i modernizacji stacji Warszawa Zachodnia, będą zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S2 – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W relacji Otwock – Pruszków dziesięć pociągów linii S1 pojedzie przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, a osiem pociągów przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota.

Zmienią się godziny odjazdów poszczególnych pociągów w obu kierunkach, które ulegną kilkuminutowym przesunięciom w porównaniu z rozkładem obowiązującym w pozostałe dni. Pociągi S10 pozostaną na swojej trasie, tj. Otwock – Warszawa Wschodnia, ale ich rozkład również będzie się różnił.

Kursowanie pociągów SKM linii S2 w tych dniach zostanie całkowicie zawieszone. Na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna będą kursowały pociągi SKM linii S20.

Do Lotniska Chopina dojadą pociągi SKM linii S3 (relacji Legionowo Piaski – Warszawa Lotnisko Chopina przez Warszawę Gdańską i Warszawę Zachodnią) oraz pociągi Kolei Mazowieckich linii RL (relacji Modlin – Warszawa Lotnisko Chopina przez Warszawę Centralną).

Koleje Mazowieckie i zmniejszona liczba pociągów

Zmiany dotkną również pociągi Kolei Mazowieckich. „Zmniejszona zostanie liczba pociągów kursujących po linii średnicowej podmiejskiej” – poinformowały Koleje Mazowieckie.

Korekta dotyczy trzech linii: R8, R9 i R61.

Pociąg R8 o 6:37 z Radomia Głównego do Warszawy Gdańskiej będzie ruszał 20 minut wcześniej. Dodatkowo uruchomione będzie połączenie do Radomia ze Skarżyska o 5:24.

Na R9 Warszawa-Działdowo dwa pociągi będą miały wydłużone relacje. W dni robocze poranny pociąg z Nasielska będzie zaczynał bieg w Ciechanowie, a pociąg z Modlina będzie wydłużony do Nasielska, skąd ruszy o 7:26. Do tego także dodatkowe połączenie z Warszawy do Ciechanowa o 4:32.

Ostatnia zmiana dotyczy R61 na linii Tłuszcz-Ostrołęka. Pociąg będzie odjeżdżał 4:26, czyli 21 minut wcześniej niż teraz.

