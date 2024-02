Utrudnienia w powiecie ostrołęckim. Rozpoczyna się rozbudowa drogi Goworowo - Tomasze - Rzekuń Alicja Śmiecińska 27.02.2024 10:27 Droga powiatowa Goworowo - Tomasze - Rzekuń od dziś zamknięta. To w związku z jej rozbudową. Pierwszy etap to remont odcinka od skrzyżowania z ulicą Polną w Rzekuniu do Daniszewa.

Remont (autor: ZDM/zdjęcie ilustracyjne)

Rozpoczyna się rozbudowa drogi powiatowej Goworowo - Tomasze - Rzekuń. Pierwszy etap to remont odcinka od skrzyżowania z ulicą Polną w Rzekuniu do Daniszewa.

- Dla kierowców wyznaczono objazdy przez Czarnowiec - mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Grzegorz Bakuła. - Objazdy są wyznaczone zarówno dla osób jadących w stronę Goworowa w kierunku Rzekunia przez Czarnowidz i tak samo od Rzekunia, jak osoby będą chciały dotrzeć do miejscowości Daniszewo i dalej w kierunku Goworowa, to również przez miejscowość Czarnowidz - wyjaśnia.





Remontowany będzie 3 km odcinek jezdni, nawierzchnia będzie poszerzona do 6 metrów, zbudowane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa. Utrudnienia w ruchu potrwają do 29 września.

