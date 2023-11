Napadł na bank ubrany w worki na śmieci. Tadeusz F. był poczytalny, jest akt oskarżenia Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.11.2023 10:42 Niecałe dwa miesiące po napadzie na bank w Olszewie Borkach prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi F. Mężczyzna w maseczce covidowej i ubrany w worki na śmieci, wtargnął z nożem do oddziału i zażądał pieniędzy. Oskarżony - jak dowiedziało się RDC - został przebadany przez biegłych psychiatrów.

Napadł na bank w maseczce covidowej i bez samochodu. Akcja policji koło Ostrołęki (autor: Policja w Ostrołęce)

Tadeusz F., który napadł na bank w Olszewie Borkach koło Ostrołęki, był poczytalny w chwili popełnienia czynu - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. Do napadu doszło 14 września. Tadeusz F. w maseczce covidowej i ubrany w worki na śmieci wtargnął z nożem do oddziału i zażądał pieniędzy.

- U 64-latka nie stwierdzono choroby psychicznej - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. - Oskarżony posiada prawidłowy poziom funkcjonowania psychospołecznego i intelektualnego. Nie stwierdzili biegli u niego żadnej choroby psychicznej. Biegli rozpoznali u oskarżonego uzależnienie od alkoholu i co najważniejsze, w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał w pełni zachowaną wolność rozumienia czynu i pokierowania swoim postępowaniem - tłumaczy.





Tadeusz F. podczas napadu był trzeźwy. Oskarżony odpowie za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu 15 lat więzienia.

Podczas napadu 64-latek miał przy sobie nóż, zażądał od pracownicy wydania pieniędzy. Kobiecie na szczęście udało się zabezpieczyć wewnętrzne drzwi i powiadomić policję. Napastnik uciekł wtedy na rowerze.

