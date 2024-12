Jechał maserati, spowodował śmiertelny wypadek k. Ostrołęki. Jest data procesu nastolatka Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.12.2024 11:39 Nastolatek, który jechał luksusowym maserati i spowodował koło Ostrołęki śmiertelny wypadek, stanie 21 stycznia przed sądem. Wyznaczono datę rozpoczęcia procesu. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku. Zginął wtedy 42-latek.

Wypadek/zdjęcie ilustracyjne (autor: Meditrans/FB)

Wyznaczono datę rozpoczęcia procesu w sprawie tragedii pod Ostrołęką. Nastolatek, który spowodował wypadek w Rzekuniu, jadąc luksusowym maserati, stanie przed sądem 21 stycznia.

Do tragicznego wypadku doszło 13 czerwca ubiegłego roku. Kilka minut po północy kierujący maserati 18-letni Piotr R. stracił na łuku drogi panowanie nad pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do zderzenia z samochodem, którym jechało małżeństwo z Ostrołęki. Zginął 42-letni mężczyzna, a jego żona trafiła do szpitala.

Jak mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz, ustalono, że nastolatek znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość.

- Poruszał się przeciwnym dla swojego kierunku pasem z prędkością około 134 km/h. W miejscu wypadku obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km/h - tłumaczy.



Piotr R. został oskarżony o umyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Sąd Rejonowy w Ostrołęce nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.

