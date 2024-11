Brutalne zabójstwo w Boże Narodzenie. Obywatel Ukrainy skazany na 25 lat więzienia Iwona Rodziewicz-Ornoch 06.11.2024 22:34 Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Ostrołęce obywatela Ukrainy oskarżonego o zabójstwo swojego rodaka w Ostrowi Mazowieckiej. Skazany początkowo wyjaśniał, że zabił 56-latka z zazdrości o kobietę, ale później zmienił zeznania i utrzymywał, że to nie on dokonał morderstwa.

Sąd (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie oskarżonego o zabójstwo obywatela Ukrainy Andrieja I.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia.

— Sąd Okręgowy w Ostrołęce podzielił argumentację przedstawioną w umowie oskarżycielskiej przez prokuratora, który wniósł o wymierzenie oskarżonemu bezwzględnej kary do 25 lat pozbawienia wolności. Poza tym sąd również orzekł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na życiu córki pokrzywdzonego kwotę 50 tys. zł — przekazała Łukasiewicz.

Do zabójstwa obywatela Ukrainy Pavlo H. doszło w wynajmowanym mieszkaniu w Ostrowi Mazowieckiej w Święta Bożego Narodzenia w 2022 roku.

Mężczyzna miał zadać aż 30 śmiertelnych ciosów ostrym narzędziem z zazdrości o kobietę. Andrej I. początkowo przyznał się do zarzucanego mu czynu, później jednak zmienił zdanie.

— W toku prowadzonego postępowania, oskarżony zmienił swoje stanowisko, nie przyznał się do zabójstwa i oświadczył, że był on jedynie obecny podczas zdarzenia, jednak nie on zabił. Jako sprawcę zbrodni wskazał zupełnie inną osobę — dodała Łukasiewicz.

Wyrok nie jest prawomocny.

Zabójstwo w Boże Narodzenie

25 grudnia 2022 roku w jednym z ostrowskich mieszkań znaleziono ciało 56-letniego obywatela Ukrainy, który od kilku lat mieszkał w tym mieście i pracował w pobliskiej spółdzielni mleczarskiej.

Na ciele mężczyzny stwierdzono liczne rany kłute w okolicy głowy, tułowia i kończyn górnych. Makabrycznego odkrycia dokonał właściciel wynajmowanego przez Ukraińca mieszkania. Biegły wskazał, że przyczyną zgonu mężczyzny były rany sięgające do serca i płuc.

Śledczy ustalili, że sprawcą był 42-letni obecnie Ukrainiec, który działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego 56-letniego rodaka.

W czasie śledztwa podejrzany początkowo przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Podłożem popełnienia czynu miała być zazdrość o kobietę.

