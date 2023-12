Firma ochroniarska w szkole w Kadzidle. Dodatkowe zabezpieczenia po ataku nożownika Alicja Śmiecińska 04.12.2023 10:51 Po ataku nożownika w Kadzidle od dziś w szkole obowiązują dodatkowe zabezpieczenia. Łazienki są sprawdzane po każdej przerwie, a wejścia i wyjścia na teren szkoły rejestrowane. W planach jest też zatrudnienie ochrony, a może nawet wprowadzenie kart magnetycznych. W środę w placówce 18-letni uczeń zaatakował troje swoich rówieśników.

Atak nożownika w szkole w Kadzidle (autor: RDC)

Dodatkowe zabezpieczenia po ataku nożownika w szkole w Kadzidle. Łazienki są sprawdzane po każdej przerwie, a wejścia i wyjścia na teren szkoły rejestrowane. To po tym, jak w środę 18-letni Albert G., uczeń Zespołu Szkół Powiatowych, zaatakował swoich rówieśników. Podczas zajęć ranił nożem koleżankę i kolegę. Uciekając ze szkoły, zaatakował przed nią trzeciego ucznia.

- Do końca roku szkoła zatrudni też firmę ochroniarską - mówi starosta Ostrołęki Stanisław Kubeł. - Daliśmy takie dyspozycje do dyrektor szkoły. Chodzi o to, żeby do końca roku zatrudniono firmę ochroniarską, żeby również była obecna w szkole, tak na wszelki wypadek. Wyraziliśmy zgodę, jako zarząd powiatu, żeby takie koszty ponieść - wyjaśnia.



Możliwe ograniczenia wejść do szkoły

Starosta nie wyklucza wprowadzenia również kart magnetycznych w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

- Na pewno ograniczone będą wejścia do szkoły, to nie ulega wątpliwości. Zastanawiamy się, czy nie wprowadzić jeszcze systemu kart magnetycznych, żeby tylko z kartą można było wejść - dodaje.





Od dziś zajęcia w szkole odbywają się już zgodnie z planem. W szkole dyżuruje w czasie lekcji psycholog.

W piątek na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostrołęce zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 18-latka na 3 miesiące. „Podejrzany pozostaje do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce” – czytamy w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej sądu.

W trakcie czwartkowego przesłuchania przez śledczych Albert G. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył w tej sprawie wyjaśnienia. – Ich treści nie ujawniamy jednak z uwagi na dobro śledztwa – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Co się stało w Kadzidle?

Do ataku nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle doszło około godz. 12 w środę. Jak opowiadali świadkowie, zamaskowany 18-latek wtargnął na lekcję z pedagogiem i zaatakował koleżankę i kolegę. Nastolatka została ranna w brzuch, a chłopak w szyję.

Już poza szkołą, nastolatek zranił trzecią osobę i uciekł. Po napaści ogłoszono alarm dla policjantów z Ostrołęki, zarządzono poszukiwania z użyciem psa tropiącego. Po około godzinie od ataku sprawca został zatrzymany przez policję w odległości około 500 m od szkoły. Ze względu na niewielkie obrażenia ciała, także został przetransportowany do szpitala, gdzie był pilnowany przez policjantów.

W czasie przeszukania szkoły i boiska policja znalazła cztery noże. Prawdopodobnie jednego z nich użył sprawca do ataku na kolegów.

„Nastolatek jak każdy inny”

Dla mieszkańców gminy Kadzidło atak jednego z uczniów w szkole jest szokiem.

– Wiem, kim jest. Rozmawiałem z nim parę razy. To taki sam nastolatek, jak setki tysięcy innych, mający swoje marzenia, swój świat, ale i dużo swoich lęków. Kiedy myślę o rodzinach sprawcy, a znam ją, próbuję zrozumieć, jak oni z tego wszystkiego wyjdą – powiedział nam wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski.

Również mieszkańcy gminy są w szoku. – Znam dzieci i napastnika. Nie pomyślałabym nawet, że coś takiego mogłoby się przydarzyć. To szok dla nas wszystkich – powiedzieli nam.

„Myśleliśmy, że to żart”

Nasza reporterka Alicja Śmiecińska dotarła również do mamy uczennicy z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, która przeżyła wczoraj podczas lekcji koszmar.

– Początkowo wszyscy myśleli, że to jest żart jakiś, bo ten chłopiec siedział na tej lekcji, poprosił, żeby wyjść do łazienki. Wrócił już w tej masce. Czarna maska z takimi dziurkami. Zaatakował najpierw chłopca, wbił mu (nóż – red.) w szyję, później dziewczynie włożył nóż na wylot prawdopodobnie. Ta pani psycholog mówi „No chłopcy, przestańcie, co wy żartujecie”. Jak on wyjął ten nóż mu z szyi, to dopiero trysnęła krew. Córka uciekła oknem. Skakali po prostu z okien – opowiada kobieta.

Trzeci z poszkodowanych również w szpitalu

– Trzy osoby, które zostały poszkodowane przez Alberta G., także są hospitalizowane – dodała Łukasiewicz. – Aktualnie uzyskujemy dokumentację medyczną ze szpitali, tj. ze szpitala w Warszawie, ze szpitala w Ostrołęce oraz ze szpitala w Szczytnie. Jak się okazało, wczoraj, po kilku godzinach od zdarzenia ten chłopak, który miał obrażenia ramion, został przewieziony do szpitala w szczytnie – wyjaśniała.

Śledczy przesłuchali do czwartku ponad 20 osób – głównie uczniów, nauczyciela, który prowadził wczoraj lekcję i rodziców Alberta G.

– Za wcześnie, by mówić o motywie działania chłopca – mówiła prokurator. – Co do motywu działania tego młodego chłopaka, nie chcemy snuć przypuszczeń. Nie chcemy wprowadzać Państwa w fazę domniemań, domyślań, spekulacji. Jeżeli ustalimy motyw i oczywiście będziemy mogli, to Państwa poinformujemy. Natomiast myślę, że tutaj ważnym elementem będzie przesłuchanie samego Alberta G. – wskazała.

Podczas oględzin zabezpieczono cztery noże. Jednym z nich podejrzewany miał ranić swoich rówieśników.

Zajęcia z psychologiem

Po środowych wydarzeniach odwołano w czwartek lekcje w Zespole Szkół Powiatowych.

– Dzisiaj są przewidziane zajęcia z nauczycielami oraz personelem szkoły, także z udziałem psychologa. Natomiast w dniu jutrzejszym są przewidziane zajęcia też z psychologami dla młodzieży z Zespołu Szkół Powiatowych – mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Możliwe szkolenia

Starosta ostrołęcki uważa, że młodzież i nauczycieli – także z innych szkół – trzeba przygotowywać na podobne zdarzenia.

– Będziemy ustalać, nie tylko my, ale także inne służby, jakieś szkolenia będą musiały być. Chodzi o to, żeby także w takich trudnych sytuacjach nie opuszczać rąk, ale podejmować działania najbardziej adekwatne do sytuacji. Młodzież naprawdę zachowała się przytomnie, szacunek dla ich zachowania, bo gdyby zachowała się inaczej, nie wiadomo, czy liczba ofiar nie byłaby większa – tłumaczył.



To właśnie jeden z uczniów wyskoczył przez okno i zawiadomił policjantów.

„Wcześniej były już problemy w szkole”

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle znajduje się na obrzeżach miejscowości. Budynki ulokowane są przy niewielkiej ulicy. Naprzeciwko stoi kilka domów jednorodzinnych. W większości z nich nie widać zapalonych świateł. Jakby wszystkie były opuszczone. Około godz. 18 w środę większość policjantów opuściła budynek zespołu szkół. Na zewnątrz pozostał tylko patrol.

Polskiej Agencji Prasowej udało się porozmawiać z rodzicem dwóch nastolatek, które uczęszczają do tej szkoły. – Znam ojca tego chłopaka – przyznał w rozmowie. – Od swoich dzieci słyszałem, że wcześniej były już problemy w szkole – dodał.

Podkreślił, że z relacji przekazanej przez dzieci, zajście mieli nagrywać telefonami niektórzy uczniowie szkoły. – Do czego to podobne, żeby dzieciaki nagrywały, zamiast wzywać pomoc – ocenił mężczyzna.

Nożownik z Kadzidła

Nożownik był znany również na stacji benzynowej, która znajduje się nieopodal szkoły. – Często tu bywał, znałam go z widzenia – powiedziała jedna z pracownic. – Mówią, że to, co zrobił, to było przez zazdrość – dodała. W mediach pojawiały się też informacje, że w tej szkole już wcześniej dochodziło do podobnych sytuacji.

Tej wersji zaprzeczają urzędnicy z powiatu ostrołęckiego. „To wydarzenie, chociaż niezwykle przykre i tragiczne, jest incydentem. Pojawiające się w mediach informacje, jakoby takie sytuacje zdarzały się w szkole już wcześniej, są nieprawdziwe i zwyczajnie krzywdzące. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle to szkoła, do której Powiat Ostrołęcki, jako organ prowadzący nie ma żadnych zastrzeżeń. To szkoła z dobrą kadrą, ambitnymi uczniami, przyjazną atmosferą” – napisali w oświadczeniu opublikowanym w środę wieczorem

Pomoc dla uczniów z Kadzidła

Pomoc lokalnej społeczności zorganizowali natychmiast po zdarzeniu urzędnicy. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podczas sztabu kryzysowego zlecił objęcie pomocą psychologiczną uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

– Wraz ze starostą, wójtem, dyrekcją szkoły, służbami i psychologami odbyliśmy sztab kryzysowy. W tym momencie najistotniejsze dla nas jest dostarczenie opieki psychologicznej dla uczniów, rodziców i wszystkich osób, które tego wsparcia potrzebują. Deklarujemy, że nikt nie zostanie bez pomocy – poinformował w czwartek wieczorem wojewoda Tobiasz Bocheński.

Czytaj też: Napadł na bank ubrany w worki na śmieci. Tadeusz F. był poczytalny, jest akt oskarżenia