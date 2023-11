18-latek zaatakował uczniów nożem w szkole w Kadzidle. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle w powiecie ostrołęckim doszło do ataku nożownika. Trzy osoby trafiły do szpitala. 18-latek wtargnął na lekcję i zaatakował koleżankę i kolegę. Młoda kobieta została ranna w brzuch, a chłopak w szyję. Dodatkowo, już poza szkołą, nastolatek zranił trzecią osobę. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, to również był uczeń. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.