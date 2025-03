P. Markowska w RDC o nowej płycie „Obłęd”: to nie jest muzyka dla wszystkich Cyryl Skiba 04.03.2025 21:48 To nie będzie muzyka dla wszystkich - mówiła w Polskim Radiu RDC Patrycja Markowska. W ten sposób wokalistka skomentowała swoją najnowszą płytę. W rozmowie z Bogdanem Fabiańskim zdradziła szczegóły swojego 10. wydawnictwa, które ukaże się w tym roku. - „Obłęd” ma być płytą klubową, bardzo sensualną, transową i tajemniczą - mówiła artystka w audycji „Bez limitu”.

Patrycja Markowska i Bogdan Fabiański (autor: RDC)

Patrycja Markowska w rozmowie z Bogdanem Fabiańskim zdradziła szczegóły swojej dziesiątej płyty, która ukaże się w tym roku. Wokalistka zapowiedziała, że „Obłęd” nie jest muzyką dla wszystkich.

- To nie jest muzyka komercyjna, to nie jest muzyka, która jest dla mas. I ja sobie świetnie zdawałam z tego sprawy, jak tę płytę robiliśmy. Cudownie doczekać się takiego momentu na drodze zawodowej, że na pytanie czego oczekujesz od tej płyty mogę spokojnie odpowiedzieć, że niczego. To jest płyta zrobiona dla mnie, to jest moje spełnienie. Ja czuję, że to jest milowy krok do przodu pod każdym względem - mówiła w audycji „Bez limitu” Patrycja Markowska.



Patrycja Markowska w rozmowie z Bogdanem Fabiańskim podkreślała, że od samego początku miała wizję brzmienia tej płyty. Lata pracy w przemyśle muzycznym pozwoliły jej wypracować swój własny język.

- Im dalej w las, to ja się uczyłam tego jak chce brzmieć, co jest fajne, a co nie fajne, co mi pasuje, a co nie. Przy tej płycie, która nadchodzi - „Obłęd” - to na pewno mój wkład jest niepomierny. Po prostu zamysł tej płyty miałam od początku. Przyszłam do chłopaków, do zespołu i mówiłam jakiego charakteru ma być ta płyta. Że ma być właśnie klawiszowa, przełamana, tajemnicza, transowa, seksowna, sensualna - tłumaczyła artystka.



Nowa płyta Patrycji Markowskiej ma się ukazać w maju.

