„Muzycznie od piątku do piątku”. Cotygodniowy felieton Bogdana Fabiańskiego vol. 5

Koncert The Beach Boys w Warszawie, nowa płyta legendy prog-rocka Dream Theater oraz Fisz Emade Tworzywo, świętujący 25-lecie nową płytą.

Legendarni Beach Boys wystąpią w Warszawie 13 lipca. Byłem wtedy w liceum, gdy usłyszałem ich nagrania: „Surfin’ Safari”, „Surfin’ U.S.A. i „Fun Fun Fun” czy „I Get Around”. To była i połowa lat 60. Pamiętam, jak szukałem ich nagrań na płytach pocztówkowych, bo na singlach winylowych były nie do zdobycia. Już wtedy stali się symbolem kalifornijskiej kultury, miłości i młodzieńczej anergii, ale też i kultury surfingu.

Czerpali inspiracje z grup wokalnych i rock’n’rolla lat 50, oraz z R&B, ale także klasyki i jazzu, tworząc unikalne brzmienia. W 1966 roku wydali album „Pet Sounds” i singel „Good Vibrations” tworząc innowacyjne brzmienia rocka.

Przez lata wydali 29 albumów studyjnych, 11 koncertowych i 56 kompilacyjnych. Ukazało się tez aż 75 singli. Ich muzyka to: rock, pop, surf, psychodelia. 80 piosenek zespołu trafiło na listy przebojów na świecie.

W 1988 roku zostali wprowadzeni do Rock & Roll Hall of Fame, otrzymali także Grammy za całokształt twórczości.

Obecny skład zespołu to: Brian Wilson (voc/klaw/bas/od 1961 r.), Mike Love (voc/perk/sax/od 1961 r.), Al Jardine (voc/git/bas/od 1961 r.) i Bruce Johnston (voc/klaw/bas/ w latach 1965-72 i później znowu od 1978 r.).

Ukazał się 16 album progresywno-metalowej amerykańskiej grupy Dream Theater zatytułowany „Parasomnia”. Płyta została nagrana z udziałem oryginalnego perkusisty Mike’a Portnoya (po 16 latach od „Black Clouds & Silver Linings”).

To album koncepcyjny o parasomnii, czyli o doświadczeniach i zachowaniach, których doświadczamy podczas snu (w tym także zaburzeniach). Recenzent Max Thorley napisał: „.to podróż w ciemność, ale na końcu w tym tunelu nie widać zbyt wiele światła. A tytuł to: lunatykowanie, paraliż senny i nocne koszmary. Ogólnie niewiarygodne a jednak ciekawe”.

W nagranej 25 lat temu od debiutu płycie „Polepione dźwięki” Fisz Emade Tworzywo przyglądają się minionym muzycznym latom i dźwiękom, które umocniły ich charakterystyczny styl.

Płyta zatytułowana „25” to połączenie rocka, elektroniki, rapu i wielu innych dźwięków. To także opowieść o tamtych czasach, kiedy tworzyli pierwsze zespoły i zagrali pierwsze koncerty, o upływającym czasie i braterskich relacjach. W nagraniach udział wzięli: Natalia Przybysz oraz Shachar Elnatan i Inbar Elnatan.



