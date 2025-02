„Muzycznie od piątku do piątku”. Cotygodniowy felieton Bogdana Fabiańskiego vol. 6 Bogdan Fabiański 21.02.2025 22:12 W Polskim Radiu RDC zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku”. Przegląd najważniejszych propozycji przygotował Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, DJ i producent.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

To był prawdziwie „mandarynkowy sen”, który ziścił się w 1983 roku, kiedy nastąpiła odwilż, jeśli chodzi o stan wojenny. W grudniu na warszawski Torwarze wystąpiła grupa Tangerine Dream. Zespół, który powstał w 1967 roku, zafascynował mnie swoim debiutanckim albumem „Electronic Meditation” trzy lata później. Edgar Froese, Klaus Schulze i Conrad Schnitzler zaserwowali porcję elektronicznego rocka, psychodelii, krautrocka, free jazzu, klasyki i muzyki eksperymentalnej.

Rok później, po warszawskim koncercie ukazała się płyta „Tangerine Dream – Poland: The Warsaw Concert”. Od 1997 roku do Polski powracali kilka razy, W tym roku usłyszymy ich w ramach trasy „Continuum Tour 2025”. Skład zespołu wielokrotnie się zmieniał. The New York Times napisał: „To najlepszy syntezatorowy zespół na świecie”. Legendarna formacja już w sierpniu zagra w Polsce pięć koncertów w ramach "Continuum Tour 2025".



W tym roku na festiwalu Audioriver pojawi się legendarny DJ, remikser i producent muzyki trance – Tiesto! Karierę rozpoczynał pod koniec lat 80. Grywał muzykę w stylach i acid house, ale potem eksperymentował w kierunku undergroundu i melodic techno. Współpracował z Arminem Van Buurenem i Ferrym Corstenem.

W 2002 i 2004 uznawany był za najlepszego DJ-a na świecie. Zremiksował „The Silence” Sary McLahlan. Nagrywał z Maxi Jazzem, Faithless i Charli XCX. Otrzymał nagrodę Grammy za remix „All of Me” Johna Legenda. Nagrał 7 płyt. Tiesto (Tijs Michiel Verwest) wystąpi w Polsce w lipcu br.

Kolejną atrakcją będzie koncert amerykańskiej grupy The Dandy Warhols. Zespołem zachwycał się wielokrotnie David Bowie. Założona w 1994 roku przez Courtneya Taylora-Taylora (voc/git) i Petera Holmstroema (git), do których dołączyli Zia McCabe (klaw) i Brent DeBoer (perk), gra miks psychodelicznego i garażowego rocka, power pop, synth pop, experimental i ambient. Nagrali 12 płyt, ostatnia to „Rockmaker”. Odwiedzą nas 21 lipca, by zagrać w katowickim klubie P23.

Jeśli chodzi o rynek płytowy, to ucieszyła mnie nowa, 15 płyta Manic Street Preachers zatyt. „Critical Thinking”. Album z muzyką pop rockową i alternatywnym rockiem. „The Guardian” podsumował płytę: „W latach 90. można było na zespół duże pieniądze, ale teraz starzeją się gracją i prezentują kolejny refleksyjny i prowokujący do myślenia album”… Ale ja i tak lubię ich słuchać!

