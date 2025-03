„Muzycznie od piątku do piątku” vol. 8 Bogdan Fabiański 07.03.2025 12:53 Święta z Tarjią Turunen, Igo w RDC z zapowiedzią nowej płyty i powrót zespołu Believe. W Polskim Radiu RDC zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku”. Przegląd najważniejszych propozycji przygotował Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, DJ i producent.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

Wszystkie koncerty Tarji Turunen wyprzedają się natychmiast i myślę, że fanów ucieszy wiadomość, że artystka wystąpi ponownie u nas w kraju tuż przed Bożym Narodzeniem. Trasa koncertowa zatytułowana jest „The Spirit of Christmas”. Tarja przez około 20 lat wydała 9 solowych albumów, utrzymanych zarówno w klasycznym klimacie, jak i rockowym.

Wyjątkowe albumy w jej dyskografii to „Ave Maria – En Plein Air” (15), „From Spirits and Ghost (Score for a Dark Christmas)” (17) oraz “Dark Christmas” (23). Zapowiada się niepowtarzalny świąteczny nastrój tych koncertów. Przypomnę, że współzałożycielka zespołu Nightwish zachwyciła świat swoim sopranowym głosem i stała się inspiracją dla innych artystów.

Singlem „Kości” Igo (Walaszek) zapowiedział swój nowy album „12”. Już pierwszy singel „12 zmysłów” dał nam obraz tego ,jak będzie wyglądał album. „12 zmysłów zaczerpnąłem z filozofii Stainera, który dowodzi, że człowiek odbiera świat nie tylko za pomocą podstawowych pięciu zmysłów, ale na pełne spektrum składa się znacznie więcej doznań, w tym np. ciepło odczuwane przez skórę bez dotyku.

Dodatkowo sama liczba 12 jest historycznie niezwykle symboliczna – 12 miesięcy, 12 znaków zodiaku, 12-godzinny cykl dzień-noc… jest przede wszystkim symbolem dopełnienia, spełnienia i satysfakcji płynącej z zamknięcia pewnej całości” – powiedział Igo. Na płycie znajdują się krótkie impresje, będące nie tylko wprowadzeniem do kolejnych części, ale też chwilą na wytchnienie i zastanowienie się nad przekazem autora.

Już na samym początku uderza „Pięścią w stół” i stwierdza: „Chciałbym cofnąć parę słów, ale muszę się wygadać”. O tym, jak się otworzył („wygadał”) na temat zawartości płyty w audycji ”Bez Limitu” w niedzielę 15 marca po godzinie 22.00. Stream na naszym YouTubie.

Po kilku latach z nową (siódmą) płytą powrócił zespół Believe. Jak powiedział Mirek Gil (Collage, Mr. Gil, Believe): „Spełniło się na niej kilka marzeń. Jednym z nich było nagranie kwartetu smyczkowego, który zaaranżowała nasza kochana Satomi. Płyta zaczyna się i kończy kwartetem smyczkowym.

Oprócz stałych, charakterystycznych dla Believe skrzypiec i gitary, nowym elementem, bardzo ciekawym, są chórki, które wymyślił i wykonał Jinian. Przypominają mi one trochę Beatlesów, troszkę Queenów, są piękne, wyjątkowe i wprowadzają niesamowity klimat…” – powiedział Mirek Gil. Ciąg dalszy rozmowy na temat nowej płyty „The Wyrding Way” w audycji „Bez Limitu” w PR RDC Warszawa.

Zapraszamy na audycje Bogdana Fabiańskiego w Polskim Radiu RDC:

Piątek | 18:00–20:00 | Lista przebojów RDC

Piątek | 22:00–01:00 | Piątkowe hity i bity

Niedziela | 22:00–01:00 | Bez limitu

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.