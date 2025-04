Koncertowe rekomendacje B. Fabiańskiego. „Muzycznie od piątku do piątku” vol. 13 Bogdan Fabiański 11.04.2025 21:17 Zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku” Bogdana Fabiańskiego, naszego dziennikarza muzycznego, prezentera radiowego i telewizyjnego, DJ i producenta.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

Dwa ciekawe koncerty polecam w najbliższym czasie. 15 kwietnia w Warszawie (na Torwarze) wystąpi Kaytranada. To jeden z kluczowych postaci nowej fali elektroniki i alternatywnego R&B. Artysta odwiedza Polskę w ramach trasy koncertowej „Timeless Tour”, promującej jego najnowszy album „Timeless”, wydany w maju ub. roku. To trzeci solowy album w dorobku Kaytranady – producenta, który zdefiniował na nowo brzmienia house’u, R&B i hip-hopu.

Na krążku pojawiają się goście najwyższego kalibru: Childish Gambino (w singlu „Witchy”), Tinashe, Anderson .Paak, Charlotte Day Wilson czy Mariah the Scientist. Twórczość Kaytrandy od ponad dekady wymyka się gatunkowym ramom. Urodzony na Haiti, wychowany w Montrealu producent zyskał rozgłos dzięki wiralowemu remiksowi utworu „If” Janet Jackson, a jego debiutancki album „99.9%” (2016) został nagrodzony Polaris Music Prize i Juno Award. Kolejne wydawnictwo – „Bubba” (2019) – przyniosło mu dwie nagrody GRAMMY, m.in. za najlepszy album taneczny.

Po głośnej współpracy z Aminé w duecie Kaytraminé (2023), artysta wrócił z materiałem jeszcze bardziej osobistym i dopracowanym brzmieniowo.

Na żywo jego występy przypominają perfekcyjnie zaprogramowane, taneczne rytuały – łączące selekcję klubowego DJ-a z produkcyjną precyzją i sceniczną narracją. Ponadto na koncercie wystąpią: Sango – amerykański producent, znany z autorskiego połączenia R&B, hip-hopu i brazylijskich rytmów baile funk, oraz Lou Phelps – raper i młodszy brat Kaytranady, z którym współtworzy duet The Celestics. Jego solowa twórczość eksploruje jazz rap, bounce i nowoczesne brzmienia alternatywnego hip-hopu.

Drugi koncert to występ Nicka Simpera (ex Deep Purple) i Mandrake Route, który odbędzie się 25 maja br. w Warszawie. Nick Simper to współtwórca pierwszego, psychodelicznego składu Deep Purple, z którym w latach 1968-69 nagrał trzy albumy (Shades of Deep Purple, The Book of Taliesyn, Deep Purple).

Swoją nietuzinkową grą w dużej mierze pomógł grupie określić brzmienie na kolejne dziesięciolecia jej działalności. Natomiast Mandrake Route, to grupa muzyków, którzy kochają Deep Purple. Twórczo zmieniają znane wszystkim przeboje z pierwszego składu grupy.

Wszystkie utwory wykonywane są na oryginalnych instrumentach z epoki, które przenoszą słuchacza w czasie wiernie, odtwarzając unikatowe brzmienia.

Warto zanurzyć się z nimi w psychodeliczną podróż w czasie, by usłyszeć m.in. takie utwory jak: Kentucky Woman, Emmaretta czy Hush. Koncerty Mandrake Route to zawsze niepowtarzalne wydarzenia, obok których nie sposób przejść obojętnie, tym bardziej, kiedy zaprosili na wspólną scenę Nicka Simpera.

