Folk przeciwko przemocy. Dagadana i Niebieska Linia mówią „Hola Hola” Cyryl Skiba 01.04.2025 16:08 „Hola hola” — to nowy teledysk zespołu Dagadana we współpracy z Niebieską Linią Instytutu Psychologii Zdrowia. Wokalistka Dagmara Gregorowicz opowiedziała o singlu i jego przesłaniu w Polskim Radiu RDC. Jak zaznaczyła w rozmowie z Pawłem Bobrowskim, pieśni nauczyła się od mistrzyni Anny Chudej z Biskupizny.

Dagadana w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

Dagadana zaprezentowała nowy teledysk do utworu „Hola hola”. Wokalistka zespołu Dagmara Gregorowicz powiedziała na antenie Polskiego Radia RDC, że jest to opowieść o rozmowie matki z córką i wyraz troski o młode pokolenie.

Dziewczyna pragnie prędko wyjść za mąż. W odpowiedzi otrzymuje szereg ostrzeżeń, które jasno mówią o różnych typach przemocy, które będą na nią czekać po ślubie.

Tej pieśni Daga Gregorowicz nauczyła się od mistrzyni Anny Chudej z Biskupizny (ze wsi Posadowo). Pani Ania wielokrotnie w swych opowieściach podkreślała, że tak mrocznych utworów jest masa, tylko wstydzi się je przekazywać kolejnym pokoleniom, bo to taka „smutna prawda”.

— Mówię, „pani Aniu, to my w ogóle weźmiemy to na warsztat, my z Dagadaną nagramy ten utwór”. A ona mówi, „no mówisz, ale przecież to młodzi takich rzeczy teraz nie chcą słuchać. Młodzi chcą słuchać wesołych”. Ja mówię, „pani Aniu, w ogóle pierwszy raz słyszę taką piosenkę tutaj”, a ona mówi, „że tego jest więcej, tego jest sporo, tego jest cała kopalnia”. Tylko ona myślała, że już powinno się od tego odchodzić i o tym nie śpiewać, bo to jest wstydliwy temat — mówiła Daga w rozmowie z Pawłem Bobrowskim.

W teledysku udział wzięli członkowie Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i okolic.

Jako że przemocy towarzyszy wiele zawiłych mechanizmów psychologicznych i powstało wokół niej sporo mitów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, aby jak najlepiej pomóc osobom nią pokrzywdzonym w uzyskaniu wsparcia, Dagadana zaprosiła do współpracy ekspertów Niebieskiej Linii IPZ.

Premiera klipu 26.03 przypadła w 30. rocznicę powstania Niebieskiej Linii IPZ.

