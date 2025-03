Dorota Gardias tym razem jako wokalistka. Duet z Bartasem Szymoniakiem w RDC Cyryl Skiba 29.03.2025 11:23 „Wszystko i nic” to tytuł pierwszego, oficjalnego singla ze zbliżającej się płyty Bartasa Szymoniaka. Do współpracy zaprosił znaną osobowość telewizyjną, Dorotę Gardias. O swojej współpracy opowiedzieli Markowi Wiernikowi i Romanowi Rogowieckiemu w audycji RDC "Ramię w ramię".

Dorota Gardias i Bartas Szymoniak świętują premierę swojego singla w Polskim Radiu RDC. Duet opowiedział o piosence „Wszystko i nic” - Markowi Wiernikowi i Romanowi Rogowieckiemu. Wokalista zdradził, że z Dorotą poznali się na jego koncercie. Opowiedział o kulisach współpracy, która okazała się być niezwykle inspirująca.

– Od razu widziałem w tym utworze Dorotę i wiedziałem, że tym utworem ona udowodni, że jest naprawdę świetną wokalistką. Co jest dla mnie bardzo ważne. Dorota mi zaufa w stu procentach. O tyle, o ile jest telewizyjnym wulkanem, mistrzem, no to tutaj ta sfera muzyczna pozostawała cała dla mnie. Cieszę się, bo myślę, że stworzyliśmy utwór, który okazał się dla nas, ale przede wszystkim też właśnie dla Doroty, furtką do tego muzycznego świata, tego też, o którym marzyła. – mówił Bartas Szymoniak.

Dorota Gardias podkreślała, że pochodzi z bardzo muzycznego domu, jej tata był "heavy metalowcem". Sama odebrała wykształcenie muzyczne i żałuje, że na długi czas porzuciła kontakt z tworzeniem muzyki. Bardzo ucieszyła się na propozycję współpracy od Bartasa.

– Pracując w telewizji też bardzo często prowadzę różnego rodzaju gale, eventy i tak dalej. Zawsze jak ci artyści, muzycy, jak ich zapowiadałam i oni zaczynali grać, to mówiłam, że to ja tam powinnam stać. To w ogóle się role powinny odwrócić. Stało się tak, że jak się faktycznie tak wydarzyło, to ja mówię, cholera, to nie jest taka prosta sprawa. Trema jest ogromna. Nie chcesz też nikogo zawieźć, chcesz, żeby to dobrze wypadło. – mówiła Dorota Gardias.

Płyta Bartasa Szymoniak „Znaki szczególne” ukaże się we wrześniu 2025 roku. Bartas Szymoniak to autor muzyki i tekstów - ma na swoim koncie takie utwory jak „Wojownik z miłości” czy „Powroty”. To także wieloletni wokalista zespołu Sztywny Pal Azji.