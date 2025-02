Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego Paweł Bobrowski 09.02.2025 11:42 Artyści alternatywni dla ofiar pożarów, Rhianna jako Smerfetka, Clairo i teledysk z udziałem znanego komika oraz powrót dyskotekowej Lady Gagi. Zapraszamy na cotygodniowy przegląd nowości przygotowany przez dziennikarza muzycznego RDC Pawła Bobrowskiego.

RDC

Prezentujemy Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego, czyli cotygodniowy przegląd nowości.

Nick Cave, PJ Harvey i Jarvis Cocker na kompilacji charytatywnej „Los Angeles Rising”

Nowa kompilacja charytatywna „Los Angeles Rising” została stworzona, aby pomóc ofiarom pożarów w Los Angeles. Album, zorganizowany przez Kevina Haskinsa z Bauhaus i producenta Nicka Launaya, zawiera niepublikowane wcześniej utwory takich artystów jak Nick Cave and the Bad Seeds, PJ Harvey, Jarvis Cocker, Devo, Gary Numan, Primal Scream, Yeah Yeah Yeahs, Danny Elfman i U.S. Girls. Cały dochód ze sprzedaży albumu na Bandcamp zostanie przekazany na fundusz Sweet Relief Musicians Fund.

LOS ANGELES RISING by various artists



Rihanna jako Smerfetka w nowym filmie animowanym „Smerfy”

Rihanna powraca do muzyki, użyczając głosu Smerfetce w nowym filmie animowanym „Smerfy” od Paramount Pictures. W pierwszym zwiastunie filmu Rihanna wykonuje cover utworu Belindy Carlisle „Heaven Is a Place on Earth”. Oprócz dubbingu, Rihanna jest producentką filmu i napisała oryginalne piosenki do ścieżki dźwiękowej. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 lipca 2025 roku.

Clairo udostępnia teledysk do „Terrapin” z udziałem „Weird Al” Yankovica

Clairo opublikowała teledysk do utworu „Terrapin” ze swojego albumu „Charm” z 2024 roku. Wideo, wyreżyserowane przez Ayo Edebiri, przedstawia „Weird Al” Yankovica w roli Clairo, podczas gdy sama artystka pojawia się w tle. Album „Charm” był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Best Alternative Music Album w 2025 roku.



Moses Sumney współpracuje z Syd i Meshell Ndegeocello w nowym utworze „Hey Girl(s)”

Moses Sumney wydał nową wersję swojego utworu „Hey Girl”, zatytułowaną „Hey Girl(s)”, z udziałem Syd z The Internet i Meshell Ndegeocello. Ndegeocello wyraziła entuzjazm z powodu współpracy, chwaląc głos Sumneya i nowatorskie podejście do romantycznej narracji w utworze.

Lady Gaga prezentuje nowy singiel „Abracadabra”

Lady Gaga zaprezentowała swój najnowszy singiel „Abracadabra” podczas ceremonii rozdania nagród Grammy. Utwór charakteryzuje się industrialnym brzmieniem i nawiązuje do wcześniejszych hitów artystki, takich jak „Bad Romance”. Singiel zapowiada nadchodzący album „Mayhem”, który ma eksplorować tematykę dwoisto.



„Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego” w każdą sobotę 22:00 - 01:00

„Jeśli muzyka opowiada ciekawe historie, to ja, subiektywnie, wybieram te najciekawsze, z różnych gatunków i stylów muzycznych. Te opowieści są często w odmiennych brzmieniach: od funku i soulu, przez acid jazz, hip-hop aż po alternatywę, indi-rock czy muzykę klubową. W najnowszej muzyce szukam tego, co przez muzykę chcieli wyrazić prekursorzy gatunków i co chcą nam przekazać ich spadkobiercy, których zapraszam do studia i rozmawiam o muzyce. Szukam wspólnego mianownika brzmień, by każde spotkanie miało swój charakter. Od północy, szczególny fokus radaru kieruje na współczesne brzmienie muzyki black w postaci Top 20 Black Music”.

Zapraszamy na audycje Pawła Bobrowskiego w Polskim Radiu RDC:

Piątek | 18:00 - 20:00 | Lista przebojów RDC

Sobota | 22:00 - 01:00 | Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego

Poniedziałek - Czwartek | 05:00 - 07:00 | Świt RDC