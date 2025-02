Powroty gigantów – Black Sabbath, The Who, Sex Pistols i Oasis. Komentarz M. Wiernika Marek Wiernik 17.02.2025 22:39 Rok 2025 przebiegać będzie pod hasłem: „Powrót gigantów!”. Swoje siły jednoczą muzycy takich legendarnych składów jak Black Sabbath, Oasis, Sex Pistols i jak się okazuje także The Who. Zapraszam na spotkania z ich muzyką w Polskim Radiu RDC – Marek Wiernik.

Marek Wiernik (autor: RDC)

Dużo mówiliśmy w RDC o finałowym show Black Sabbath w Birmingham, na stadionie Aston Villi i wiadomo już to, że bilety rozeszły się w 16 minut. Dla fanów punk rocka mega wiadomością jest kolejna reaktywacja Sex Pistols, tyle że bez Johna Lydona.

Kibice brit popu oszaleli na punkcie Oasis. I nie dziwie się, bo czekali na oficjalne zjednoczenie braci Gallagherow od 2009 r. Oasis Live'25 Tour przyniesie 41 koncertów. Trasa wystartuje 4 lipca w Cardiff, a zakończy się 23 listopada w Sao Paolo, w Brazylii. Poza Wyspami Brytyjskimi zespół zagra w Kanadzie, USA, Meksyku, Korei Pod., Japonii, Australii, Argentynie i Chile.

Na samym londyńskim Wembley drużyna Liama i Noela zagra pięciokrotnie. W roli artystów supportujących na trasie wystąpią: gwiazdor brit popu z The Verve Richard Ashcroft, angielski Cast i amerykańskie Cage The Elephant.

Z rock'n'rollem nie ma szans ani pop music, ani rap, czy hip-hop. Proszę sobie wyobrazić, że tylko na 17 koncertów w Anglii i Irlandii zapotrzebowanie na bilety wynosiło 14 mln chętnych – do wzięcia było ok.1,4 mln. W tej sytuacji i Oasis i bracia Gallagherowie zrobią show w audycji Muzyczny PoWiernik, w Polskim Radio RDC, w poniedziałek po godz.22. Long Live Rock'n Roll!

Dobra wiadomość jest też taka, że po latach nieporozumień, genialni muzycy grupy The Who zdecydowali się razem stanąć na scenie. Wokalista Roger Daltrey i gitarzysta Pete Townshend, nagrywali ostatnią jak na razie płytę w osobnych studiach i z różnymi producentami.

Jedyni żyjący członkowie jednego z ważniejszych zespołów w historii rocka wystąpią już w marcu dwukrotnie w londyńskim Royal Albert Hall.

W lipcu The Who zagra dwa razy we Włoszech – na stadionie w Padwie i na słynnym San Siro w Mediolanie.

Solową trasę koncertową zapowiada również Roger Daltrey ze swoim bandem. I tu uwaga–- w jego składzie na gitarze da czadu rewelacyjny, Simon Townshend, syn lidera The Who, który wspomaga też ojca w jego legendarnej orkiestrze.

Wyjaśniła się również obsada miejsca za bębnami w The Who. Powracający do żywych Oasis liczył do końca na syna Ringo Starra, Zaka Starkeya, który był pełnoprawnym muzykiem grupy od 2004 r. do czasu jej rozpadu. No, ale kiedy The Who zaklepał kilka letnich spektaklów, perkusista postawił na 'rodzinny' zespół.

Może nie wszyscy wiedzą o tym, ale ojcem chrzestnym Zaka był oryginalny bębniarz formacji, Keith Moon, który zmarł w 1978 r. To on zaraził 8-letniego Starra miłością do perkusji. Stara i nowa muzyka The Who i solowy Daltrey, także pojawi się w Muzycznym Powierniku, w Polskim Radio RDC, w poniedziałek po godz. 22:00.

Marek Wiernik

