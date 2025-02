Giganci nadchodzą, czyli koncerty Patti Smith i Neila Younga. Komentarz muzyczny M. Wiernika Marek Wiernik 24.02.2025 20:44 Spotkanie z muzyką Patti Smith i Neila Younga w poniedziałkowej audycji RDC „Muzyczny PoWiernik”. Ta dwójka rusza w trasy koncertowe. Patti Smith ma ku temu ważną okazję.

Marek Wiernik (autor: RDC)

Legendy, ikony światowego rocka, zapowiadają swoje duże światowe trasy koncertowe. Zarówno Patti Smith, jak i Neil Young imponują formą, chociaż największa poetka rocka miała ostatnio problemy ze zdrowiem. W styczniu br. Patti zasłabła na scenie w Sao Paulo, w Brazylii, ponoć na skutek ataku migreny, ale po 10 minutach kontynuowała występ.

10 listopada 1975 r. artystka zanotowała debiut płytowy, wydając genialny album „Horses”. Z okazji 50. rocznicy tego wydarzenia Smith rozpocznie 6 października duże tournée koncertem w Dublinie, po czym zagra w Bergamo, Madrycie, Londynie, Brukseli, Oslo i Paryżu. Objedzie oczywiście USA a trasę zamknie 29 listopada koncertem w Filadelfii.

W grupie towarzyszącej wokalistce znajda się: gotarzysta Lenny Kaye i bębniarz Jay Dee Daugherty, a więc muzycy nagrywający "Horses" pod dowództwem Johna Cale'a z Velvet Underground. Skład uzupełnią – gitarzysta, syn artystki, Jackson Smith oraz basista/ keyboardzista, Tony Shanahan. I jeszcze jedna ważna wiadomość – już 26 marca najwybitniejsza poetka rocka wystąpi na specjalnym koncercie w Carnegie Hall w Nowym Jorku, pod hasłem „People Have The Power and Celebrating The Music Of Patti Smith”.

Wśród gości imprezy m.in. Michael Stipe z REM, Kim Gordon z Sonic Youth, Alison Mosshart z The Kills i Kronos Quartet.

Czas na Neila Younga, który przypomni się światu w lecie, trasą pod roboczym hasłem - The Summer Of Democracy. Wystąpi z nim grupa The Chrome Hearts, z którą wyda w kwietniu nowy album. Wiadomo też, ze Young zagra na znanym festiwalu w Glastonbury.

Dwójkę legendarnych wykonawców można słuchać w audycji Muzyczny PoWiernik, w poniedziałek, po godz.22.

