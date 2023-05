81-letnia motorowerzystka uderzyła w autobus koło Mławy RDC 11.05.2023 21:34 W Strzegowie niedaleko Mławy 81-letnia mieszkanka tego powiatu, kierująca motorowerem, na skrzyżowaniu ulic nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego jednoślad uderzył w autobus. Kobieta trafiła do szpitala. Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku i apeluje ostrożność.

Seniorka spowodowała wypadek k. Mławy (autor: KPP w Mławie)

Seniorka na motorowerze nie ustąpiła pierwszeństwa w Strzegowie i doprowadziła do wypadku. Do zdarzenia doszło we środę 10 maja na skrzyżowaniu ulic Kruszewskiego i Słowackiego.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska poinformowała w czwartek, że do wypadku z udziałem seniorki doszło dzień wcześniej w Strzegowie.

– Jak wynika z ustaleń interweniujących policjantów, kierująca motorowerem romet, 81-letnia mieszkanka powiatu mławskiego, wyjeżdżając w lewo z ul. Kruszewskiego, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu autobusem, w który uderzyła. W wyniku wypadku ranna została seniorka. Kobietę przewieziono do szpitala w Ciechanowie – przekazała rzeczniczka mławskiej policji Anna Pawłowska.

Policjantka zaznaczyła, iż nadal trwają szczegółowe ustalenia, dotyczące zdarzenia. Zaapelowała jednocześnie do kierujących o rozsądek i odpowiedzialność.

„Chwila nieuwagi, gorsze samopoczucie, problemy z koncentracją, mogą doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia. Nie warto ryzykować” – podkreśla policja.

