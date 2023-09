Mieszkańcy Mławy nie chcą PSZOK-u na Wólce. „Chcą, żeby nas szczury pożarły” Alicja Śmiecińska 22.09.2023 13:37 Mieszkańcy Mławy przeciwni budowie Punktu Zbierania i Przeładunku Odpadów na Wólce. Ten miałby powstać przy ulicy Kolejowej. Inwestor zwrócił się do władz miasta o wydanie decyzji środowiskowej.

Mieszkańcy Mławy nie chcą PSZOK-u na Wólce (autor: RDC)

Ponad 300 osób podpisało się pod petycją przeciw budowie Punktu Zbierania i Przeładunku Odpadów w Mławie. Inwestor zwrócił się do władz miasta o wydanie decyzji środowiskowej. Inwestycja miałaby powstać na Wólce przy ulicy Kolejowej.

- To bardzo blisko zabudowań, byłoby to uciążliwe dla wszystkich mieszkańców osiedla - mówi koordynator protestu Kamil Przybyszewski. - To jest po prostu dla zdrowia, dla nieruchomości i dla tego całego krajobrazu niedobre. To jest wręcz szkodliwe, nie powinno tego być, nie w środku miasta. Mówimy stanowcze „nie”, jesteśmy przeciwni i mieszkańcy się tutaj jasno podpisali, zadeklarowali, że tego nie chcą. W tym momencie jest próba zablokowania tego, żeby nie było to po wydaniu decyzji, ale jeszcze przed wydaniem decyzji - tłumaczy.



Mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka Alicja Śmiecińska, obawiają się fetoru, hałasu i gryzoni.

Także burmistrz sprzeciwia się budowie obiektu w tej lokalizacji – w trosce o dobro mieszkańców poprosił inwestora o wycofanie wniosku. „W mojej i społecznej ocenie, jej [inwestycji – przyp. KN] sąsiedztwo wywołałoby ogromny dyskomfort dla mieszkańców, wiele różnych uciążliwości jak również znaczną utratę wartości nieruchomości w tym obszarze miasta. Podzielam wszystkie zgłaszane do mnie obawy mieszkańców Mławy. Wobec powyższego, mając na względzie szeroko rozumiane dobro mieszkańców, zwracam się z prośbą o pilne wycofanie omawianego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia” – zwrócił się w piśmie do Wojciecha Bogdana Zalewskiego Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski.

Czekamy na komentarz inwestora w tej sprawie.

