Jest winny, ale nie pójdzie do więzienia. Jest wyrok ws. byłego dyrektora szkoły, który groził uczniowi scyzorykiem Alicja Śmiecińska 27.01.2023 11:52 Zapadł wyrok w sprawie byłego dyrektora szkoły w Mławie.Jacek D. groził uczniowi scyzorykiem. Sąd uznał oskarżonego winnym, ale warunkowo umorzył postępowanie na okres jednego roku.

- Były ku temu przesłanki - mówi sędzia Kazimierz Domżalski z Sądu Rejonowego w Mławie. - Które są potrzebne do tego, żeby sąd mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie. Wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości, przestępstwo nie może być zagrożone karą wyższą niż 5 lat pozbawienia wolności, właściwości i warunki osobiste sprawcy dają pełne podstawy do tego, że w przyszłości nie popełni on przestępstwa, będzie on przestrzegał porządku prawnego - wyjaśnia.





- Jacek D. musi także zapłacić pokrzywdzonemu nawiązkę - dodaje Domżalski. - Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego wysokości 4 tys. zł, bowiem pokrzywdzony doznał pewnych krzywd moralnych na skutek tego zdarzenia. Stąd też sąd uznał, że taka nawiązka się dla pokrzywdzonego należy - tłumaczy.





Wyrok nie jest prawomocny.

Do incydentu ze scyzorykiem w szkole doszło jesienią 2021 roku. Podczas zajęć muzycznych dyrektor użył ostrza, tłumacząc to później "niewłaściwym zachowaniem uczniów". Przyznał jednak, że był to niefortunny żart.

Na ogłoszenie wyroku stawił się dziś tylko obrońca oskarżonego, który nie chciał komentować sprawy.

