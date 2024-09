Chcieli gasić pożar, ich sprzęt skradziono. Strażacy z OSP Jędrzejnik proszą o pomoc Bartłomiej Sobczyk 08.09.2024 18:08 Dostali wezwanie do gaszenia pożaru, ale nie pojechali, bo zostali okradzeni ze sprzętu. To sytuacja, jaka spotkała strażaków-ochotników z OSP Jędrzejnik koło Mińska Mazowieckiego. - Ten sprzęt pozyskiwaliśmy przez kilka, jak nie kilkanaście lat [...] A ktoś przychodzi i w ciągu kilku minut pozbawia nas tego sprzętu, który służy do ratowania życia i mienia ludzi - mówi rozgoryczony Łukasz Krześniak, prezes jednostki.

Chcieli jechać gasić pożar, ich sprzęt skradziono. OSP Jędrzejnik prosi o pomoc (autor: OSP Jędrzejnik)

Strażacy ochotnicy z miejscowości Jędrzejnik koło Mińska Mazowieckiego okradzeni. Stracili sprzęt. Złodzieje pojawili się w nocy z piątku na sobotę. Strażacy zorientowali się, że doszło do włamania, gdy chcieli pojechać gasić pożar.

- W dniu wczorajszym, 7 września, dostaliśmy wezwanie do pożaru w miejscowości Celinów. Jednak, gdy weszliśmy do garażu, okazało się, że brakuje sprzętu, który stał w garażu i był na samochodzie, skrytki w samochodzie były pootwierane. No i niestety, chcąc jechać, udzielić pomocy, nie mogliśmy tego zrobić, no bo zostaliśmy pozbawieni sprzętu - mówi Łukasz Krześniak, prezes OSP Jędrzejnik.

Sprzęt zbierali od kilkunastu lat

Ponowne wyposażenie jednostki w sprzęt nie będzie proste.

- Ten sprzęt pozyskiwaliśmy przez kilka, jak nie kilkanaście lat. To nie jest tak, że my ten sprzęt przysłowiowo na pstryknięcie palcem dostajemy, tylko to są dotacje, na które trzeba pisać wnioski. Otrzymujemy tę dotację, musimy jakieś środki własne na to przekazać, a ktoś przychodzi i w ciągu kilku minut pozbawia nas tego sprzętu, który służy do ratowania życia i mienia ludzi - dodaje strażak.

Apel do świadków

Dlatego strażacy apelują o pomoc.

- Jeżeli ktoś miałby jakąkolwiek informację o zdarzeniu, o tym co się działo, może ktoś widział jakiś przejeżdżający samochód lub też ma informację o sprzęcie, że ktoś gdzieś chce upłynąć, to prosilibyśmy o kontakt podany w naszym poście - mówi Łukasz Krześniak.

Mimo kradzieży, strażacy nadal pomagają mieszkańcom.

- Mamy możliwość wyjazdu. Wóz nie jest wycofany z podziału. Pomagają sąsiednie jednostki. Na tyle, żebyśmy te podstawowe bezpieczeństwo mieszkańcom mogli zapewnić - wyjaśnia prezes OSP Jędrzejnik.

Ktokolwiek ma informacje na temat zdarzenia i skradzionego sprzętu proszony jest o pomoc i kontakt pod numerem tel. 509764462 lub 509028417 - apelują strażacy.

