Na porodówce w Mińsku Maz. jak w prywatnej klinice. Oddział przeszedł remont Olga Kwaśniewska 16.04.2025 21:53 Od toalety na haczyk i wieloosobowych pokoi - po wygodne sale w przyjemnych kolorach z łazienkami i pomieszczenia przygotowujące do porodu. Oddział położniczy i neonatologiczny w mińskim szpitalu powiatowym przeszedł kompleksowy remont. Placówka ma także nowoczesny sprzęt. Cała inwestycja kosztowała ponad 6,3 mln zł, z czego 4 mln przekazał samorząd Mazowsza.

5 Oddział położniczy i neonatologiczny w mińskim szpitalu powiatowym przeszedł kompleksowy remont (autor: RDC)

Nowoczesny sprzęt, wygodne jedno- i dwuosobowe sale z łazienkami i przyjemne pastelowe kolory. W mińskim szpitalu powiatowym pacjentki będą rodzić w komfortowych warunkach. Lecznica zakończyła remont neonatologii i położnictwa.

Dyrektor SP ZOZu w Mińsku Mazowieckim Artur Więckowski cieszy się, że teraz spełnia najwyższe standardy.

- Oddział, który będzie tak naprawdę przyjmował nowe życie, nowych mieszkańców powiatu mińskiego i nie tylko, mamy nadzieję, w których będą pierwsze dni, pierwsze chwile i również dla mam, które przeżywają radosny moment narodzin swojego dziecka, będą mogli tutaj się cieszyć zupełnie nowym standardem i jakością. To znaczy to, że w publicznej służbie zdrowia można naprawdę mieć taką jakość i taki standard, którego nie powstydziłyby się żadne prywatne kliniki w Warszawie - mówi.



Jest pięknie - przyznają przyszłe mamy.

Koordynatorka oddziału noworodkowego Beata Samson dodaje, że na pacjentki i maluszki czeka nowoczesny sprzęt.

- Doskonały sprzęt, to są inkubatory otwarte GE, więc to jest naprawdę mercedes, ma wszystko co potrzeba. Aparatura monitorująca, czyli pomiar saturacji. W tej chwili dostaliśmy takie inkubatory, które mierzą EKG - wskazuje.



Pierwsze pacjentki skorzystają z oddziału już po świętach. Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa wierzy, że będą zadowolone.

- To jest nasza przyszłość. Wszystkie dzieci są nam bardzo potrzebne. I ogromnym szczęściem jest urodzenie dziecka dla każdej mamy. Ale jeżeli się jeszcze rodzi, albo jest zapewniona bardzo dobra opieka, w bardzo dobrych warunkach, to już jest naprawdę bardzo ważne - mówi.



Remont oddziału kosztował ponad 6,3 mln zł, z czego 4 mln przekazał samorząd Mazowsza.

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/PL